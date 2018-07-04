〈台北都會〉北車回收紙箱 變相不讓街友睡

2018-07-04

社會局：可放牆角 不該丟棄

〔記者郭安家、楊心慧／台北報導〕為整頓市容，台北市社會局依循艋舺公園模式，提供台北車站街友大型置物袋放置家當，但不少街友需要紙箱充當床墊，而這些紙箱又無法收納於置物袋內，台北車站周邊陳列不少置物袋、紙箱，但台鐵每天早上十點卻清除紙箱，變相不讓街友睡。對於台鐵做法，台北市社會局副局長黃清高昨受訪指出，街友可將紙箱立起來放在牆角邊，以行李擋住即可，不該丟棄。

台鐵：民眾投訴 還是會回收

台鐵台北車站站長黃榮華受訪指出，不希望有其他花花綠綠的東西放置於北車屋簷下，若不拿走，街友的物品會繼續蔓延北車周邊；至於紙箱，礙於民眾投訴街友聚集，台鐵管理員每天還是會回收，否則街友有樣學樣，會讓周邊環境大亂。

台灣當代漂泊協會執委郭盈靖表示，紙箱是街友很重要的生活必需品、家當，因為社會局發放的置物袋容量有限，紙箱根本放不進去，街友如可在北車外整齊擺放紙箱，是較好做法，而不是直接丟棄；台鐵做法讓街友無法好好睡覺，且每天還要找新紙箱，徒增生活困難度。

幾位街友也指控台鐵，甚至要求北車內的便利商店，不要提供紙箱給街友，管理員早上十點再進一步清掉街友撿拾的紙箱。街友張小姐表示，北車周邊地板潮濕，冬天寒冷，尤其遇到下雨天，晚上睡覺需要使用紙箱充當床墊，有些善意人士會贈送街友小帳篷，但不是每位街友都可獲得。

黃榮華也回應，北車便利商店要不要提供紙箱給街友，台鐵沒有意見，但北車確實不適合街友長期當作自家使用。