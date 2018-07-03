〈台北都會〉蚊子、車子、下雨 街友「失眠惡夢展」

2018-07-03

〔記者郭安家／台北報導〕你也失眠嗎？台北車站外的街友們失眠窘境超乎想像。台鐵管理員步伐聲、行李箱滾輪聲是家常便飯，惱人的還有蟑螂、飛撲到臉的蚊子，有人吃安眠藥僅睡十五分鐘、有人一天分四次睡，而白天在台北車站吹冷氣補眠，還會被管理員踢。這群街友們首次於剝皮寮歷史街區辦「愛睏，我想好好睡覺」展覽，並手繪「做自己的睡眠設計師」，畫中出現最多的是蚊子、車子，還有下雨的惡夢。

街友蔡先生、張小姐夫妻、吳先生、阿財、阿春接受本報訪問，眾人七嘴八舌說，晚上九點至九點半躺在紙箱上，就可聽到巡邏步伐聲，進入午夜，周邊一樣「熱鬧」，有乘客行李箱聲音、市民大道車輛雜音、國光號客運引擎聲、騎上人行道的機車、路人吵架，睡到凌晨三、四點，附近工地卻隆隆作響開工，起床時間差不多四至六點。阿春睡眠品質差，一天要睡四次。

阿財表示，睡覺時可感受路人經過，無法熟睡，所以早上跑進北車吹冷氣補眠。台鐵允許街友白天坐著使用北車座椅，不過一旦換成躺姿、趴姿，就被管理員拍肩問候「台北市是你家喔？」阿財也曾躺睡，被管理員踢醒；因此白天的北車，出現不少坐著睡的街友。

談到手繪「做自己的睡眠設計師」，吳先生表情嚴肅、用了十幾分鐘回憶爸爸，在父親逝世週年，甚至做惡夢父親過世畫面，於是他畫出象徵父親的烏龜、象徵幸福的蘋果。而在「做自己的睡眠設計師」中，這群街友畫最多的是蚊子、車子、下雨惡夢。

街友們「愛睏，我想好好睡覺」展覽即日起至七月廿二日為止，期間每週五、六、日下午一點至六點。