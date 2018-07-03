〈台北都會〉活化再利用 剝皮寮歷史街區放寬使用

2018-07-03

可搭配活動臨時販賣輕食等

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市萬華區剝皮寮老街自二○○九年規劃為藝文特區，由台北市文化局管理再利用，但至今八年活化成效有限，再加上當年市府以學校用地徵收，若不能維持教育使用恐被地主求償，讓剝皮寮長期不能賣東西。台北市文資審議委員會日前同意文化局所提出的活化再利用方案，規劃「遊客服務休憩空間」，並可搭配活動臨時販售輕食茶水、衍生性商品及剝皮寮紀念品等。

人潮比一旁知名小吃攤還少

剝皮寮歷史街區位於萬華區康定路、廣州街和昆明街口，二○一○年公告為歷史建築群，鄰近龍山寺，但人潮明顯落差大；白天開放展覽時間街區內門可羅雀，觀光客甚至比一旁知名的小吃攤還少，議會及地方一直希望有機會活化，本報也曾獨家報導剝皮寮人潮少、展覽空洞，無法吸引觀光客。

居民盼先補償 用地解編再委外

文化局表示，都發局提出解釋函，認為剝皮寮西側總樓地板面積的三十％可以做為附屬利用；但文化局進一步解釋，剝皮寮未來不會朝向固定式的販賣部，而是搭配策展活動、電影教育、文史展示等臨時販賣輕飲食及周邊商品等。

文化局最後保守地說，雖然文化局及文資會都認為放寬對於剝皮寮活化有幫助，但因考量到地主訴訟因素，仍會等到做好萬全準備才會實施。

但萬華區文史工作者高傳棋指，政府過去用徵收把居住四、五代的居民趕走，說要蓋學校，如今卻說要賣東西，要怎麼面對徵收戶的心情？高說，他曾向市長柯文哲建議，應先把剝皮寮不公義的徵收釐清、補償住戶後，再把學校用地解編，到時候委外給民間才可好好經營，臨時性販售行為對活化一點幫助都沒有。

剝皮寮為清代所形成市街，保存完整的清代街型，更保留碾米店、裝訂廠等傳統店面；該處於日治時代被劃為教育用地，列為老松國小擴大校地，市府於一九八八年啟動徵收，徵收費近三億元，徵收兩千坪土地；市府原訂一九九八年拆除，但因為文資議題暫緩。

隨後老松國小學生銳減，不再有擴大校地需求，市府曾經有意將剝皮寮改建為國宅，讓地主更加忿忿不平，要求若不做教育使用，就該歸還土地，並對市府提告；文化局表示，高等行政法院已兩次駁回，但地主仍堅持提告，目前還在高等行政法院審議。