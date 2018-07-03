〈北部〉（桃園）老街溪新亮點 伯公潭跨橋串起綠帶

2018-07-03

打造親水公園 闢自行車道

〔記者李容萍／平鎮報導〕市長鄭文燦昨出席平鎮區「伯公潭客家信仰圈水利景觀工程竣工典禮」表示，伯公潭位於圓墩伯公、廣仁宮、福潭宮三廟的客家信仰區域，屬於老街溪上游地帶，是發展平鎮老街溪上游的重要景點。此工程涵蓋自行車道、八字圳古渠復育、跨橋等工程，面積約三千坪，總工程經費四二六四萬元，未來可做為環境教育場所，讓大家看見平鎮過去的水利工程及文化資產，也是老街溪整治計畫的里程碑。

鄭文燦指出，市府推動老街溪全流域整治計畫，上游自平鎮、龍潭，下游至中壢青埔；其中，平鎮段總經費約七億元，從鎮南橋、伯公潭、八字圳到三崇橋，打造親水公園、親水綠帶及自行車道。

復育八字圳古渠 三廟坐鎮

新啟用的八字圳為兩條水圳系統的匯合，形成老街溪水潭，因而稱為伯公潭。透過伯公潭客家信仰圈水利景觀工程恢復水圳系統，讓在地灌溉特殊景致再次呈現，保留過去先民創造的水利文化資產，喚醒民眾對八字圳的認知。

鄭文燦還說，糯米橋是早年客家先民所建置，龍潭大平紅橋已成為拍照打卡最佳景點，平鎮則保有伯公潭橋、鎮南橋、安樂橋三座糯米橋，除了持續保存及修復，此工程另新建總長五十一公尺的景觀橋，以拱型為主體並納入客家元素；新光吊橋、中豐路跨橋也會陸續完成，打造平鎮新亮點。

市府將串聯老街溪自行車道，下游包括石門大圳路廊串聯工程、八角塘周邊環境改善工程、平鎮鎮興里自行車道興建工程，預計明年初陸續完工，讓大家看見平鎮獨特的鄉村面貌；上游包括龍南幹線、大坑缺溪自行車道，未來將一路施作至中壢青埔地區，打造長達卅公里的自行車道。

中壢段部分，老街溪下游中壢段從中壢環北橋至青埔地區，總工程經費約十四億元，包括土地徵收款約十億元、工程約四億元。老街溪中壢段開蓋後產生新的河岸景觀，市府正辦理二階段A22站景觀改善工程，桃園地景藝術節今年九月也將在此舉辦。

龍潭段部分總經費約四億元，主要為龍潭大池改造工程，包括吊橋重建、水岸景觀改造和水質淨化計畫。