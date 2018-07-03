〈中部〉畫龍舟、動物 嘉縣2童奪日本畫展銅賞

2018-07-03

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣布袋鎮過溝國小二年級學童高維倫喜愛繪畫，去年在屏東縣東港鎮觀賞龍舟競渡，他事後畫下划龍舟熱鬧景象，校方將其作品「划龍舟」報名參加「日本世界兒童畫展」，日前成績公布，他與私立協同中學附設幼兒園學童邱琣勛作品「我的故事主角—我愛動物」，是嘉義縣唯二獲得台灣區銅賞得主，開心地說「要繼續畫出台灣的景色」。

由日本美育文化協會舉辦的世界兒童畫展已有四十八屆，徵選日本及世界各國學童創作，先進行國內評選，再送件至日本決選，本屆我國是由中華民國兒童美術教育學會協助選拔作品，嘉義縣有七十多名國中、小及幼兒園學生獲選送件至日本參與評選，高維倫及邱琣勛獲得銅賞，下楫國小吳坤芳等六名學生獲得世界飛龍文具賞。

小二童創意畫東港龍舟競渡

高維倫的父母在屏東縣工作，他平時由祖父母照顧，去年到屏東時，父母帶往東港看龍舟賽，選手們奮力划槳的畫面烙印在他的腦海中，在學校美術課時用蠟筆及水彩，畫出龍頭吐舌、海水波浪感覺等，畫面生動且色彩繽紛。

指導老師謝碧花說，維倫很有創意，每個槳手表情不一，海中有各種海洋生物吶喊加油，整張圖是靠記憶力和創意畫出，沒有範本或照片來臨摹；過溝國小校長陳淑惠說，老師教學鼓勵孩子挑選有興趣的主題作畫，而不只是複製，讓學生發揮創意。

中班童生動畫動物 具層次感

邱琣勛的母親說，兒子不用刻意教就已愛畫，幼兒園請孩子回家看繪本畫圖，他不用指導就能畫出來，最喜歡畫動物和精靈寶可夢；他在中班時的畫作「我的故事主角—我愛動物」，上有一隻大型動物，載著人們在大地上行走，畫面中有樹、鳥、雲及昆蟲，評審認為具層次感。

新光三越文教基金會與日本美育文化協會合辦「世界兒童繪畫巡迴展」，高維倫、邱琣勛與其他獲獎作品，七月廿七日至八月十三日在新光三越高雄左營店十樓展出，免費觀賞。