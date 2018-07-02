〈南部〉屏東青創基地招募 再衝第二波

2018-07-02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府為支持青年在地創業，在青創聚落、職人町共釋出五十八個工作室空間，今年五月起展開招募，經過面試評選，共有六十二件投稿，包括餐飲、精工、藝術創作等類別，其中世界翻糖冠軍、原型公仔師以及袖珍精達人等都參與角逐，承辦青創計畫的青年學院表示，首波招募反應熱烈，第一階段約招滿六成，第二波招募期程將在近期公佈。

青年學院指出，職人町可容納四十六個單位進駐，一樓店面每間月租金五千元，二、三樓月租金三千元，青創聚落則可容納十至十二個單位進駐，維持第一年免租金， 第二年營業額百分之二當作租金。

青年學院表示，青創基地以輔導青年具備創業能力為主，職人町則招募已具創業能力的青年，學院除舉辦各種創業能力培養課程，也會聘專業顧問在財務管理、成本分析上陪伴創業青年，讓創業路少去許多摸索與跌跌撞撞的過程。

職人町及青創聚落徵選，在上週完成第一階段評核，投件團隊幾乎都是屏東青年，不少屏東青年想藉這個機會運用所學回到家鄉扎根，參與評選的團隊中，餐飲直接服務相關佔百分之三十五、精工生活品佔百分之三十五、藝術作品佔百分之二十，其他類別佔百分之十。

青年學院表示，歡迎擁有技藝或有事業經營概念，想更上一層樓的朋友，一起加入職人的養成行列，參與第二波招募，詳情可洽屏東縣青年學院。