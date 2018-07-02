〈台北都會〉柯倡公開透明 拒議員調大巨蛋協調會資料

2018-07-02

市府以侵害個人隱私 職業秘密等理由

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲於新書「光榮城市」高倡公開透明，但目前已與遠雄企業團進行大巨蛋協調會四次，多位台北市議員近一個月向北市府調索資，了解討論內容、時間、地點，市府竟以侵害個人隱私、職業上秘密、協調委員應盡保密義務為由，拒絕提供；議員痛批柯說好的公開透明在哪裡？指柯規避議會監督，恐被質疑密室協商。

市議員李慶鋒說，這對柯文哲新書標榜的公開透明，是一大諷刺，議會過去幾年努力公開市府資訊，又因大巨蛋案打回原點，市府寧可毀損公開透明美意，也不願揭露資訊、受社會公評，未來恐被外界質疑密室協商。

議員：規避監督 恐被質疑密室協商

台北市議員許家蓓也表示，市府以「政府資訊公開法」為由，拒絕提供資料、規避議會監督，議員也無法得知委員名單；市府如何證明，大巨蛋案協調過程，是否如柯所說「不刁難、不放水」，未來恐掉入「密室協商」罵名。

法務局長：公開會影響後續裁判

對此台北市法務局長袁秀慧表示，協調會後，市府及遠雄可能將進入仲裁程序，因此現在案件進行中，公開協調會內容，會影響後續裁判；但她也認為，大巨蛋案具爭議、高度影響民眾，等大巨蛋興建完工營運，可以公開資訊。

袁秀慧受訪坦言，雙方已開四次協調會，遠雄盼協調會討論履約過程中「遇到困難」，即大巨蛋進入台北市都市設計審議委員會，都發局所提出要求。

但都發局長林洲民受訪則說，協調會屬市府與遠雄商業事宜、ＢＯＴ契約條件、甲乙雙方權益事項，「不會影響都發局執法、都審會審議標準」。

大巨蛋合約有卅九項曾被監察院糾正，協調會是否討論修約？袁秀慧則回應，目前不會談這麼遠，但遠雄還是要面對問題。