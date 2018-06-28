〈南部〉延宕廿年 安平二期國宅海砂屋簽約規劃

2018-06-28

都更會委託專業團隊 重建邁大步

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安平二期國宅都市更新案，昨在社區住戶與南市都發局共同見證下，社區都市更新會正式簽約委託中國建築經理公司辦理更新重建規劃，延宕廿年的海砂屋問題，終於踏出社區重建重要一大步。

位於安平路及民權路之間的安平二期國宅，由內政部營建署（前身為台灣省政府住宅及都市發展局）於一九九五年規劃興建，自二○一四年起鑑定為海砂屋之後，市府協助社區向內政部營建署爭取三．七五億元道義補助，其中包含三十個月租金與搬遷費用，同時積極協助社區媒合專業團隊展開都更重建。

住戶負擔金額 可望早日明朗化

都發局表示，這次簽約後，即可與社區住戶展開討論協調，研提都市更新事業計畫草案，到時候住戶最關心的負擔金額就會明朗化，若能取得多數共識，最快一年內草案出爐，提送都市設計委員會審議，同時超過三分之二同意比例，重建速度將會更加快。

都發局強調，簽約委託的中國建築經理公司具有全國北中南豐富震災、海砂屋及大樓更新重建成功實例，已超過卅個案例，除可提供多年成功經驗協助社區重建外，亦可結合「建築專業」與「金融信用」，從整合社區住戶意願開始到完工交屋，提供社區完整專業服務，未來市府也將在都更審議程序，全力配合加快行政流程。