〈北部〉竹縣20年來首次追加預算 逾6.2億過關

2018-06-28

支付高鐵橋下聯絡道延伸竹科用地

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府廿年來首次追加年度預算，總金額六億兩千零五十萬元。主要用以支付年底必須完成的高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程的第三期用地取得費共六億八百萬，另增加一千兩百五十萬元社運工作補助。縣議會支持縣府新闢這條聯絡道突破新竹科學園區、高鐵新竹站、跟國道一號竹北到新竹段的壅塞瓶頸，一毛未刪審議過關。

縣議會支持 審議後一毛未刪

縣府、議會均表示，新竹縣過去從縣長林光華時代迄今，所有單筆預算在一、兩億元之譜的都用「墊付案」，再由下一年度預算轉正處理，廿年來，從沒辦過追加總預算的狀況。這次主因是用地取得費用太龐大，又不可能分期撥付，加上內政部營建署的補助款近期會到位，所以近廿年來首次辦追加預算。

這使得新竹縣今年全年的歲入、歲出總預算從原來的二百卅一億五千六百六十七萬元，和二百卅億零一百六十七萬元各自變成了二百三十七億七千七百一十七萬元、跟二百三十六億二千二百一十七萬元。

新闢聯絡道 紓解往竹科交通

縣府表示，新竹縣很多民眾在竹科上班，由於新竹縣、市隔著頭前溪，所以平時上下班就靠國道一號、以及經國橋、頭前溪大橋聯絡，加上外縣市前來竹科上班的民眾則需搭高鐵，造成在竹科、高鐵、以及國道一號竹北到新竹路段形成嚴重交通瓶頸，就連竹北市平面道路在交通尖峰時刻也被波及，不能不立刻改善。

為此，新竹縣長邱鏡淳首任就規劃在高鐵橋下新闢聯絡道路紓解車流量，第一期工程已於二○一四年完工通車，為目前開放的竹北興隆大橋到新竹縣市交界的公道五路段。

第二期正施工中，從公道五延伸到竹東鎮中興路口，預計年底完工。第三期工程則是從竹東中興路延伸到新竹市力行路口，然後車流就轉進了竹科。

年底前取得用地 營建署發包施工

縣府指出，第三期因在都市計畫內，所以由內政部營建署補助且負責設計和發包施工，縣府配合於年底前完成土地取得。其中總用地費需要六億八百萬元，四．一億來自營建署，剩下由地方自籌。縣府將於週六上午十點在竹東鎮頭重里社區活動中心舉辦第二次公聽會。