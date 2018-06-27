〈台北都會〉北市日賣百萬杯飲料 自備環保杯不到1成

2018-06-27

回收獎勵 實施7年沒成長

〔記者周彥妤／台北報導〕連鎖飲料店街頭林立，據統計台北市平均一天可賣近百萬杯，環保署從二○一一年起實施飲料杯回收獎勵，要求業者提供優惠措施，鼓勵民眾自備環保杯，至今七年，自備比例始終停留在一成左右。民眾說，平價導向的連鎖飲料店，自帶杯子每杯折扣一至三元，除誘因不大外，消費也常是臨時起意，尤其隨身攜帶也麻煩，「不是不環保，而是不方便。」

折扣少誘因不大及非預期消費

據環保局最新統計，北市連鎖飲料店，平均一天營業量約近九十七萬杯，自備飲料杯約不到九萬杯，整體比例不到一成，顯示尚有長足進步空間。

目前北市連鎖便利商店、速食店及連鎖飲料店共有一一三家業者，計二九四○家分店，各店均有提供自備環保杯的優惠，包含現金回饋、集點優惠或飲料加量不加價。

據查，以平價導向的知名連鎖飲料店、連鎖超商而言，若是現金回饋，每杯折扣約一至三元不等；如為集點優惠，部分連鎖飲料店、連鎖速食店，每杯一點，集滿五點或十點，可換卅至五十元不等的飲料；單價較高的知名連鎖咖啡店，現金約折扣五或十元。

民眾劉小姐表示，有時買飲料多半是臨時起意，若不是預期消費，較不會隨時帶著跑，加上最常消費的連鎖飲料和超商折扣最多也就三塊，雖不無小補，但誘因還不夠大。

民眾簡先生說，平常還是多選擇平價連鎖飲料，若以最多折抵三塊算下來，每天喝一杯，一個月頂多省下九十元；想為環保盡一份心力，也買了保溫杯，但除了省下的金錢誘因不大外，工作也不是坐辦公室，帶一個杯子趴趴走，實在不方便。

簡先生說，政府也可以多管齊下推動減量，例如開發符合環保規格的新容器，讓業者使用，或是推出租賃環保杯，由消費者付押金，喝完交還店家，退回押金，來取代現行一次用容器。

環保局專門委員崔浩志表示，環保確實會犧牲一時便利，須歷經陣痛期，才能慢慢上軌道，北市自備環保杯固然僅約一成，但民眾的環保意識其實增進不少，對相關議題關注程度超過以往，如近來鯊魚死亡被發現肚內一堆塑膠袋，便引起廣泛討論，另觀察自備餐盒餐具、環保杯的風氣也有漸長。

環局研擬國外押金環保杯制度

崔浩志說，連鎖平價飲料店或咖啡店，因一杯單價較低，業者自然僅折抵兩、三元；若要強制減量，仍須回歸環保署修法公告，北市會嘗試推廣，就像某連鎖飲料店業者過去慣用保麗龍杯，後來也是歷經協商允諾於台北市停用；或是日前議員建議參照德國「甲租乙還」的押金環保杯制度，推行可重複使用的杯子，讓購買、攜帶、飲用及退杯，形成一條龍服務，目前已與業者研擬中。

規劃號召一百家以上業者加入

環保局副局長盧世昌補充，押金環保杯制度要有一定規模才可行，現階段規劃號召一百家以上業者加入，環局樂觀其成，若能達標，將編列經費支應相關延伸費用。