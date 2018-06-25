〈台北都會〉近300學校推行動支付 9月上路

2018-06-25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲力推行動支付，在商圈推動成效不彰，北市教育局規劃在台北市近三百所高中、國中、小學推動，提出兩大推動策略，補助學校福利社或熱食部安裝悠遊卡刷卡機的裝置費，已有合作廠商提供儲值卡的學校，不強迫使用悠遊卡，目標在新學期、九月全面上路，達到校園消費「無現金」。

學校福利社販售汽水、果汁、牛奶、麵包，甚至有簿本的文具用品，下課時間總能看到許多學生衝進福利社找補給品。教育局統計，目前全市一百五十所小學、六十一所國中，僅剩四分之一保有福利社（或稱為合作社），不過六十五所高中職則大多數仍設有福利社或熱食部，讓學生購買必需飲品或用品。

教育局主任秘書陳素慧指出，校園Ｅ化行動支付重點是要做到「消費無現金」，目前綁有悠遊卡功能的學生證，每個學生人手一張，因此鼓勵學校福利社或熱食部增設悠遊卡刷卡機台，悠遊卡公司承諾提供優惠方案，租機台含連線相關費每月兩百四十元，該筆費用由教育局補助給學校，教育局正與悠遊卡公司簽訂合約。

不過，陳素慧提到，到部分福利社或熱食部的廠商，早已有提供儲值卡讓學生使用，就不強制一定要設悠遊卡機台，只要達到「無現金消費」都行。學生若執意想用現金也不會反對，讓學生多一種方便。

目前北一女合作社已經全面裝設，由於學生為數不少，學校考量下課時間僅十分鐘，擔心學生刷卡要排隊，因此一口氣裝設五台刷卡機台，以便分流。陳素慧說，各校可視狀況決定安置機台的數量，目前陸續裝設，在九月就能全面實施。