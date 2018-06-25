〈北部〉花蓮環保公園掩埋垃圾外露 6年無法改善

2018-06-25

被拍進《看見台灣》 聲名大噪

〔記者王錦義／花蓮報導〕位於太平洋斷崖邊的花蓮垃圾掩埋場（環保公園），因二○一二年被已故導演齊柏林拍進《看見台灣》紀錄片而聲名大噪，由於海浪侵襲經常要耗費鉅資整修邊坡，花蓮市公所去年向環保署爭取到一千萬元經費，進行邊坡緊急搶修，不過目前工程由於涉及變更設計而停擺，根據水利署資料顯示，二○○九至今環保公園海岸段已被侵蝕達二十公尺以上，而且不斷在後退中，堤修好三到五年就會再破損，地方又回頭來找中央要經費，不斷惡性循環下去仍無法根治。

海岸段已被侵蝕逾20公尺

過去在還沒有垃圾焚化爐前，垃圾掩埋場大多往人煙罕至的海邊蓋，這幾年，由於東海岸不斷後退，除造成國土流失，也讓海岸的垃圾掩埋場瀕臨二次汙染危機。位於花蓮七星潭南方的「四八高地」，早期是簡易垃圾堆置場，屬於國土保安林地，從一九七○年代啟用至一九九六年，封場後才改為環保公園，由於花蓮海岸風浪巨大，侵蝕更驚人，環保公園的邊坡一直被海浪破壞，總計從二○○五年到目前，政府已動用七千多萬元，搶救花蓮垃圾山沿岸的海岸線邊坡。

水泥保護垃圾 成永續工程

花蓮縣政府環保局長饒忠說，早年垃圾掩埋場為遠離市區，皆設置在人煙稀少的海邊，初步評估花蓮市環保公園下埋有一百萬噸垃圾，若要挖出再做分類，費用近百億元，這筆經費縣府無法負擔，向中央申請經費目前卡在海岸法，該由海岸管理單位、還是環保單位負責？待確定主管機關後再提案申請；將來若挖出來，最頭痛的是垃圾要送去哪裡？

台灣好漾社會發展協會常務理事賴威任說，被稱為「環保公園」卻一點都不環保，垃圾落海問題隨著海岸侵蝕及後退變得更加嚴重。不論是用水泥修建邊坡及擋土牆，還是丟放消波塊，每經過一段時間就要再度修建及填補而變成「永續工程」，每隔一段時間，民代、地方首長等就向中央政府爭取數千萬元的經費，「以水泥來保護垃圾」成了每隔幾年就要做的例行公事。

搶修邊坡 涉變更設計停擺

花蓮市公所去年四月提出「花蓮市垃圾衛生掩埋場邊坡整治工程」向環保署爭取經費改善，獲核定一千萬元總經費，施工範圍從七星潭風景區至垃圾掩埋場的海濱海岸線，進行邊坡整治復育海岸景觀工程，今年一月開始動工後，沿著環保公園海岸線開挖，將土方及垃圾移至現有垃圾掩埋場，開挖面積約三千多平方公尺，移除一萬立方的土石與垃圾，可以看到埋藏地下數十年的塑膠垃圾全部都露出。

公所指出，原先設計開挖將垃圾山的高度降低，並向後退縮，原地做出斜坡將覆蓋上沃土、設置植生草袋，但開挖後，發現垃圾量太大，原有掩埋場覆土量不足，無法植草，因此目前工程暫時停工，五月底透過縣府向環保署申請工程變更，增加覆土厚度，獲審核通過後就可繼續施工。