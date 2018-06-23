〈北部〉苗栗YouBike將上路 到明年6月底半小時內免費

2018-06-23

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府昨天舉行公共自行車租賃系統（YouBike）營運說明會，縣長徐耀昌也釋出大利多，宣布YouBike啟用後到明年六月底，將實施前三十分鐘免費騎乘補貼措施，希望民眾多利用公共自行車探索苗栗文化特色及尋找在地美食。

苗栗縣公共自行車租賃場站建置工程於三月底開工，陸續在苗栗市、頭份市、竹南鎮建置卅處租賃站點，提供一千兩百輛公共自行車，預計九月底完工。

苗栗市6站點 26日啟用

苗栗市已建置完成苗栗火車站（東站、西站）、苗縣立圖書館、苗栗市公所、苗栗高中、苗栗農工等六租賃站點，將於二十六日舉行啟用典禮。

頭份、竹南9站 7月5日開通

另頭份、竹南已建置完成的租賃站點為頭份市公所、頭份運動公園、尚順廣場、苗北藝文中心、竹南火車站（東站、西站）、竹南鎮公所、竹南博愛公園、中興商工等九站，正進行測試及驗收作業，預計七月五日開通啟用。

採累進費率 借越久越貴

苗縣府昨天舉行營運說明會，YouBike租借採累進費率，四小時內每卅分鐘十元，四至八小時每卅分鐘廿元，八小時以上每卅分鐘四十元，還車後十五分鐘內不得於同站借車。

徐耀昌昨天也釋出大利多，宣布YouBike啟用後到明年六月底，將實施前三十分鐘免費騎乘補貼措施，前三個月補貼費用由行政院環保署補助約五百萬元，其餘由苗縣府環保局空污基金支應約一千八百二十五萬元，最終補貼支出依實際騎乘次數計算。

徐耀昌強調，未來會選擇適當地點來施設YouBike，但考量使用率問題，會配合各鄉鎮市生態來建置。

承包廠商微笑單車公司營運處長王世俊指出，苗栗縣公共自行車開通啟用後，尚未完成註冊之使用者可以先行至苗栗YouBike官網（https://miaoli.youbike.com.tw）或利用手機下載APP辦理註冊，也可至已啟用之租賃場站主機Kiosk完成註冊後租借自行車，或打服務專線：037-558811。