〈台北都會〉《 國北教實小頒獎引「狼」入室 校長提報告遭打臉》原安排視導頒市長獎 公所︰校方並沒說

2018-06-22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國立台北教育大學附設實驗國民小學畢業典禮，安排中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂頒發市長獎的爭議，校長林正鳳引咎辭職，但林向國北教大報告時提及，原安排區公所視導頒獎，因在場沒看到，才臨時請張頒獎。不過北市大安區公所昨表示，區公所派任的視導或科室主管參加畢典，都是頒發區長獎，校方也未曾提到要頒市長獎，間接打臉林正鳳的說法。

記者昨數度致電林正鳳，至截稿前仍未接電話，無法取得回應，目前代理校長一職的教務主任張序莊也不接電話，國北教大實小學務主任陳建廷則表示，不清楚，無法回答，一切由國北教大負責說明。

大安區公所目前有四名視導，分別督導區里不同事務，上週五前往參加國北教大實小的畢業典禮為一名李姓視導。大安區公所主秘郭冠蓮說，凡在轄區內的國中、小學畢業典禮，其中區長獎的獎品由區公所提供，因此都會派任區公所視導或科室主管到場參加，負責頒發區長獎。

郭冠蓮轉述，畢典安排十五日當晚七點開始，視導約六點五十五分抵達，因該名視導承辦防災業務，本月十三日區內發生大火，負責災民後續安置相關作業，由於典禮的議程冗長，視導在七點四十五分先行離開，趕回區所加班趕辦災民安置，離開時尚未頒發市長獎與區長獎。

大安區公所︰視導通常頒區長獎

郭冠蓮強調，區所尊重學校安排頒發獎項的來賓，無法置喙，部分學校典禮前會告知區公所頒發的獎項，但多數都是到場後學校才告知頒發什麼獎項，區所主管或視導都是頒發區長獎，這次國北教大實小並未事前告知要頒什麼獎項，若有告知要頒市長獎，督導一定會留下來配合。