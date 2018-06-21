〈北部〉中壢國民運動中心 拚8月底試營運

2018-06-21

〔記者李容萍／中壢報導〕市府在中壢區光明公園旁興建的國民運動中心工程進入尾聲，工地圍籬已全數拆除，中心三樓露台外牆的露天攀岩場、頂樓的棒壘球打擊場搶先亮相，預計七月竣工、八月移交體育局準備營運，並以八月底試營運為目標，讓地方民眾相當期待。

斥資五億五三○○萬元興建的「中壢國民運動中心」，為地上七樓、地下二樓建物，工程重視施工安全，曾獲勞動部「金安獎」，近日又獲教育部體育署工程施工查核分數八十四分，是地方政府中最高分的工程，代表對施工品質肯定。

市府新建工程處長陳智仁表示，中壢國民運動中心的建築面積有一五○三坪，總樓板面積達五九六七坪，二○一五年十二月動工，工程費高達五億五三○○萬元，其中二億元由教育部體育署補助。

中壢國民運動中心外觀以「流動」為概念，多處採曲線設計，象徵新街溪及老街溪的流域，並代表運動中心融合歷史軌跡、自然紋理的剛柔並濟設計意涵，另以大面開窗增加自然採光與通風面積、雨水回收等設計，取得綠建築標章。

中壢國民運動中心一樓設置游泳池、SPA池、烤箱，二樓為體適能中心、韻律教室、飛輪室、桌球室，三樓及五樓為綜合球場、半戶外攀岩場，四樓為多功能訓練室、棋藝閱覽室，六樓為社區教室，七樓為棒壘球打擊場，更特別的是，整棟建築物幾乎被公園包圍，不論在室內或屋頂打球，彷彿被綠樹環繞，心境也會格外舒暢。