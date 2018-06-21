〈北部〉石門水庫熱氣球 週六登場 「愛心鳥」亮相

2018-06-21

19.8米高 首度由美國引進

〔記者謝武雄／桃園報導〕「石門水庫熱氣球嘉年華」將於六月廿三日至七月一日在石門水庫南苑登場，連續九天、每日清晨、傍晚都有熱氣球升空體驗，假日夜間還有熱氣球光雕噴火秀，可欣賞熱氣球於白天與夜晚不同風貌，市府昨在藝文園區廣場舉行活動記者會，展出首度來台、十九．八米高的美國「愛心鳥」造型熱氣球，可愛爆表。

桃園石門水庫熱氣球嘉年華已邁入第三屆，去年引進黑武士及尤達大師造型熱氣球，掀起星戰風潮，今年邀請「愛心鳥」首度來台，愛心鳥造型熱氣球長廿二．八米、寬十一米、高十九．八米，象徵著成雙成對的愛情與不可或缺的另一半；另有長四十一米、寬十八米、高十三米的飛行船，將飛越石門水庫後池，這艘飛行船可控制方向，是首度飛行北台灣。

今年熱氣球嘉年華另規劃鋼鐵擂台，由多個體能關卡組成，假日期間將舉辦鋼鐵王排名賽，以最短秒數完成闖關者為鋼鐵王，可獲高額獎金，採男女兩組各取前三名，總獎金三萬元。

活動還安排可以走進熱氣球內的「熱氣球WALK IN」、熱氣球博物館、熱氣球收球等，讓民眾一窺熱氣球奧秘，另有飛行音樂會、AR體驗、超能者集章任務、攝影比賽等，也有為小朋友安排的大力士灌籃賽，而活動期間至特約店家（活魚、水庫遊艇等）消費滿五百元，憑收據可免費體驗VR運動樂園。

市府籲搭接駁車進場

市府表示，活動期間建議遊客將車輛停放在高線收費站外的民治、民有路路邊停車格，轉搭橘線接駁車進場；也可停放在大溪觀光橋停車場，轉搭綠線接駁車，即可免費進入水庫園區。詳情可上活動官網（http://www.balloon.tycg.gov.tw/）或至「愛ㄑ桃」臉書專頁查詢。