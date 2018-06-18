〈北部〉熱血民眾捲衣袖 幫瘖啞阿蘭嬤修屋

2018-06-18

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮六十三歲瘖啞貧婦「阿蘭」，日前自己餓著肚子，僅買一碗卅元的麵給因病住院的丈夫，令許多人不捨。昨天在網路直播主黃明賜號召下，包含休假警察、鐵皮工等人齊心幫阿蘭嬤整理陋屋、加裝鐵皮屋頂、添購家具等，讓阿蘭嬤夫婦感受滿滿溫暖。

日前賒一碗麵給病夫 引關注

育有三子一女的阿蘭嬤，本月初羅姓丈夫肺病住院，讓原本貧困的阿蘭嬤更捉襟見肘，日前媒體報導她疑因身上沒錢，餓著肚子向麵攤賒帳帶一碗麵給病夫，可憐境遇獲得各界關注。

黃明賜見阿蘭嬤居住在破舊四合院內，屋內家具老舊不堪、屋頂破洞僅用帆布遮蓋、磚牆還破了個大洞，於心不忍，藉由網路力量號召許多熱心志工，出錢出力要幫阿蘭嬤「居家大改造」。

網友號召 熱心志工出錢出力

黃明賜說，媒體報導後雖引發外界關注，但真正給予阿蘭嬤的資源協助少之又少，因此他主動在網路發起號召，並自籌經費、材料，眾人齊力先將屋裡屋外打掃一遍，再將破舊家具換新，並準備日後於磚瓦屋頂上搭建鐵皮。

休假警、鐵皮工等均共襄盛舉

在南投縣從事建築業的王治豐昨也開著小卡車到場協助，他說屋頂加蓋鐵皮、梁柱強化等工程，約需五十萬元，希望能在一週內完工，讓阿蘭嬤能在汛期來臨時不必擔心受怕。

在台中市經營工廠的廖譽陽昨天也帶領十一名員工相挺，他說自己第一次參加這類活動，雖然辛苦但心裡格外踏實；頭份警分局警員周郁翔也趁著休假期間，帶著年幼兒子共襄盛舉。

阿嬤長子感恩並澄清弟妹非啃老族

暫停台北工作、留在家裡照顧父母的阿蘭嬤長子頻頻向眾人道謝，強調父親身體狀況已好轉，弟妹們雖有孝心但因工作不順遂，並非外界所說的「啃老族」，希望能在眾人協助下，讓兩老早日過上好日子。