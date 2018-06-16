〈中部〉彰化稻榖爆量 別再搶收啦

2018-06-16

〔記者陳冠備／彰化報導〕南彰地區一期稻作預計端午節後進入採收期，氣象預報卻指近日將有「致災性豪雨」降臨，農民擔憂心血泡湯，趁夜搶收，未料雨神放鴿子，造成部分農會烘乾場稻榖爆量，其中溪州鄉農會單日進場八百多公噸，是平日三倍，竹塘農會也有五百多公噸，是平日兩倍，紛紛大喊，稻榖烘不完，不要再搶收了。

鄭姓農民指出，往常農曆節氣「芒種」過後就是一期水稻收割初期，直到端午節日後進入高峰期，今年收成前夕，氣象一直預報有「成災」豪雨，農民聽了恐慌，只好提早搶收，晚間十點還要排隊等收割機，就怕真有大雨侵襲，水稻倒伏就血本無歸了。

南榖北送、調烘乾機救急

溪州鄉農會總幹事彭顯賦表示，今年氣候溫和，農民可望大豐收，氣象報導卻讓農民亂了套，原本應該分批採收，卻變成集體搶收，三天稻榖量就累積二千四百多噸，創當地三十年新高，濕榖根本烘不完，稻榖車還是一車一車送來，為防止濕稻穀發臭，目前先調度車輛南榖北送，並尋求北彰化福興、伸港和鹿港等鄉鎮農會啟動烘乾機救急，解決農民需求。

彭顯賦說，中部只有零星降雨，依農會每百台斤九三○元收購，對農民絕對有賺頭，不過有農民為求入袋為安，讓糧商低價收購，甚至提早「青割」，濕度高，價格越低，反而得不償失，只能呼籲農民不要搶割。