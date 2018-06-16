〈中部〉國民黨北斗鎮長參選人李玄在涉圖利 無保請回

2018-06-16

〔記者顏宏駿、陳冠備／彰化報導〕國民黨北斗鎮長參選人、鎮長楊麗香夫婿李玄在因一起為民服務案遭檢舉，檢方前天發動搜索，認定李侵犯鎮長之權，涉貪污治罪條例之圖利罪嫌重大，且有串證之虞向法官聲請羈押禁見，羈押庭在昨天下午結束，法官認為無串證之虞，無羈押必要，裁定無保請回，檢方表示，將在收到裁定書後再決定是否提抗告。

李玄在︰廢棄物可回收無需再申報

李玄在在羈押庭結束後步出法庭，他說，整起案件是「誤會一場」，這是「為民服務案件」，他接受選民請託，處理一批廢棄物，他已向法官說明這是一場「誤會」，此廢棄物是可回收之物，無需向環保局再申報，法官也接受，因此無保請回。

由於李玄在是鎮長楊麗香之夫婿，又即將代表國民黨參選北斗鎮長，此案引發北斗政壇大震憾。

檢方︰指示清潔隊收民眾事業廢棄物

檢方表示，李玄在是鎮長楊麗香夫婿，以「鎮長服務處主任」名義對外進行民眾服務，對於鎮務有實質影響力。去年八月間，李受民眾之託請求清潔隊放行收受事業廢棄物，明知依廢棄物清理法規定，清潔隊不得收受處理事業廢棄物，竟指示清潔隊之陳姓班長違法收受該民眾託運之事業廢棄物，使民眾因而減省委託合法清除業者清運廢棄物之費用，而得不法利益。

檢方前天發動搜索、傳訊李玄在、楊麗香及請託的民眾和清潔隊員，同時隔離偵訊，李玄在與其他人說詞有相當大的出入，承辦檢察官凌晨以貪污治罪條例之圖利罪嫌重大，且有串證之虞，聲請羈押禁見。但羈押庭時，情勢逆轉，法官採信李玄在的說法，裁定無保請回。

清潔隊員︰進場建築土方已填做路基

北斗鎮掩埋場封閉多年，十多年前園區復育為槌球場，但仍保留部分場區為垃圾暫置場，依法不能處理事業廢棄物，即使暫置也須所方簽核，不具名清潔隊人員表示，曾受李玄在之託，讓廢棄的建築土方進場，因掩埋場道路凹凸不平，最後當成路基填平。

北斗鎮公所主任秘書陳世麟表示，為民服務應要在合法範圍，將拔除李玄在鎮長服務主任職務。