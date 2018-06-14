〈南部〉《台南》公寓大廈爭議事件 市府請專家調處

2018-06-14

工務局成立調處委員會

〔記者劉婉君／台南報導〕南市共有超過二千三百個公寓大廈管理委員會，公寓大廈住戶發生爭議的事件以居家安寧、漏水分攤、管理費不繳、停車問題等居多，過去須向區公所申請調解或循司法途徑解決。工務局自本月一日起，成立「公寓大廈爭議事件調處委員會」，聘請專家學者協助調處，以減少住戶之間或住戶與管理委員會因為紛爭喬不攏而對簿公堂。

一名公寓住戶因鄰居高中生每天長時間練鋼琴，暑假時更從早練到晚，在自家書房談話也會遭到干擾，居家安寧受影響，經錄音蒐證後，向工務局提出檢舉。工務局向被檢舉人勸導加裝隔音設備未果，依「公寓大廈管理條例」開罰五千元。

工務局使用管理科表示，台南市的公寓大廈數量以永康、東區較多，根據各區公所回報，過去一年向區公所申請調解的公寓大廈私權爭議及紛爭案件有二十件，其中，居家安寧問題除了人的行為之外，也有動物吠叫、排泄物衛生問題等，也是可能引起住戶紛爭的原因。

及時解決爭議 減少紛爭

住戶間的私權爭議以往除了向公所申請調解，對簿公堂的情形也時有耳聞，為了幫助民眾及時解決爭議，「公寓大廈爭議事件調處委員會」邀請法律、公寓大廈管理維護等相關產官學專家學者，以專業知識進行調處，維持住民的安全與和諧，成立兩週以來，已有民眾詢問，但尚無人送件提出申請。

工務局指出，調處委員會雖然不像區公所調解委員會有法律位階，但委員們都有相關的專業背景，在判斷上相信更有說服力。

公寓大廈民眾若有需要申請調處，可上工務局官網，點選「工務資訊」下載申請書。