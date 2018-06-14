〈中部〉人死授權消失 不能用亡者名義提款

2018-06-14

〔記者楊政郡／台中報導〕雖然已獲得「被繼承人」生前口頭、書面授權，「被繼承人」一旦死亡其授權也失效！千萬不能再以「被繼承人」名義辦理提款，台中江姓婦人在母親死後，持母親名義提款條，領出存款四十一萬元，用來辦理母親喪葬事宜，該案一、二審均判無罪，台中高分檢堅持上訴，獲得最高法院支持，裁定發回更審，這是速審法執行後，上訴三審成功的案件。

台中高分檢指出，江婦供稱其母生前都是她照顧，也囑咐死後就用她存款支應身後事，且經全體繼承人（共五子女）委託處理母親喪葬事宜，江婦以母親名義持「外匯匯出匯款申請書」、「外匯存款存入憑條」、「取款憑證」，向國泰世華銀行提領四十一萬餘元存款，因江婦是在母親死後，還以母親名義製作提款憑證等，有行使偽造私文書之虞。

最高法院認為，江婦雖在母親生前獲得其口頭或書面的授權，一旦人死亡，其權利主體不存在，授權關係即當然歸於消滅，自不得再以其名義製作文書；否則足使一般人誤認死者猶然生存在世，而有損害於公共信用、遺產繼承及稅捐課徵正確性，應屬無權製作之偽造行為。

父母在世時，授權或委任子女代辦帳戶提、存款，父或母死後，子女即不得再以父或母名義製作提款文書領取款項（依法必須在全體繼承人同意下，以全體繼承人名義為之）。

該案江婦涉嫌行使偽造文書案，有上述違法之處，足以影響判決結果，裁定該案發回更審。

該案一、二審無罪理由，指被告欠缺偽造私文書並行使的故意，核與刑法行使偽造私文書之犯罪構成要件不符。檢方認為被告所為應屬「偽造後」行使私文書等，難以採信。

經一、二審查明，被告領取母親帳戶內款項，用於母親的喪葬費用，此費用原本即應由母親之全體繼承人共同負擔，是被告所為應屬符合全體繼承人利益之行為，足認被告領款主觀上非基於意圖為自己不法所有詐欺犯意，亦非出於個人私欲，被告辯稱母親於生前囑咐其可領取前述帳戶內之款項，用以支付喪葬費用等語，顯非虛偽，而堪採信。