〈台北都會〉大巨蛋組協調會 市府：不影響復工審議

2018-06-12

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕遠雄大巨蛋停工超過三年，面對各方指責壓力，市長柯文哲一週前同意遠雄訴求，雙方籌組協調委員會，針對建築技術規則等法規釋疑。但都發局長林洲民表示，遠雄向體育局申請協調或仲裁都屬於民事契約處理，並不影響都市設計審議、環境影響評估等；意即就算遠雄於協調、仲裁取得勝利，也不等同於可以復工。

林洲民表示，大巨蛋投資計畫書內明載未來體育活動佔六成，非體育活動佔四成，但只有來申請大型體育館，因此須符合一二七條規定；內政部也明指，大巨蛋性能式審查未申請免適用九十七條；若大巨蛋要復工，應向營建署台灣建築中心重新申請免適用。

遠雄發言人楊舜欽也指出，協調或仲裁不會影響到大巨蛋復工；遠雄申請協調是因都發局對於建築技術規則的見解，讓遠雄窒礙難行，因此向市府提請協調，確認彼此之間責任歸屬及負擔比例。

台北市長柯文哲昨受訪說，大巨蛋不會刁難也不會放水，如果有需要行政協助，還是要解決，也不可能選舉到了無條件發一張建照給他。

姚文智︰柯用拖字訣

但民進黨台北市長參選人姚文智說，不論籌組什麼委員會，或祭出什麼程序，柯市長任內對此案就是用拖字訣，解決大巨蛋唯一方法就是與遠雄解約，換掉市長，改由市府接管。