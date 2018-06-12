〈台北都會〉柯創「市長室列管」形同架空局處首長

2018-06-12

集權中央 疊床架屋 市長室列管7千多案

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲自比雍正，上任後打破原有管考體制，繞過北市研考會，首創「市長室列管」，直接由市長室管理各局處業務，且經常要求業務承辦人員到十一樓（市長室所在樓層）報告，形同架空局處首長、集權中央。柯市府雖稱是為避免管考疊床架屋，但有市府官員直言，此舉讓基層公務員疲於奔命，大嘆動不動就要被叫上去，排擠原本工作行程，還有不少里長仗著「市長室列管」施壓，每天光是為了追公文、寫報告就耗掉不少心力。

市府：依照管考制度 不會「雙軌研考」

對此，市府發言人劉奕霆解釋，一切仍依照府內管考制度，市長室列管案件是每日經晨會報告後，依市長裁示列管，相關局處首長亦同時與會，因此不會有「雙軌研考」情形。北市研考會則說，目前研考會主要列管專案，市長室多為會議決議後續追蹤，為避免重複管考，不會介入。兩方說法顯有出入。

市議員汪志冰調閱資料發現，自二○一五年至今年六月五日為止，市長室列管案件高達七千四百七十一件，大至具示範意義的健康公宅缺失，小至鄰里糾紛，案件內容五花八門。此外，光是柯上任首年列管近千個案件中，便有五成來自里長座談會，當時曾遭議員批評，若承諾無法兌現的比例增加，將失信於里長，市府執政效能也會被打折扣，不利於市政推動。

里長仗著「列管」施壓 公務員變箭靶

還有市府官員透露，不少里長認為「市長室列管」代表「一切要照他的意思做」，只要不能讓里長百分百滿意，公務員甚至會變成箭靶，遭受擺爛的罵名，「因為市長室列管，就變成我們好像只會推託，真的很為難。」洪姓市府員工也說，任何公文都有時間壓力，若又被市長室列管，每天光是追公文、寫報告就耗掉不少心力。

基層大嘆天天追公文 報告寫不完

由於市長室列管為市府顧問、市府正副秘書長等人分案督導，業務承辦人員因此不時就得到十一樓報到。市府張姓專員坦言，若是列管案件正在風頭上，曾有一整個單位從科長到約聘雇都被叫上去「訓話」。

林姓基層公務員指出，市府本就有管考制度，市長室列管案件雖未重複，但會產生排擠效應，有些重要性不高的案子，市長室列管後就得先優先處理，長久惡性循環反而影響行政效能。

不僅如此，市長室列管案件也造成市府內部嫌隙。一位陳姓科員表示，因為多數跨局處合作的政策，還是會有主政機關，曾傻傻把資料交過去彙整，卻因發話權在對方手上，最後莫名承受案子推動不順的責任。