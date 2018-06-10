〈北部〉頭份陳氏家祠搶拆 苗縣文觀局提告

2018-06-10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市山下里的陳氏家祠，為傳統客庄三合院建築，已有近百年歷史。不少文史工作者向相關單位陳情，盼能透過文化資產保存法保存，縣府也認為陳氏家祠具文資潛力，列入審查，具「暫定古蹟」身分，並函文通知陳氏家祠管理人祭祀公業，將於十五日現勘，不料，祭祀公業僱工昨天將家祠夷為平地。縣府文觀局昨已依違反文化資產保存 法，完成報案，對管理人提出告訴。

苗縣議員痛心 祭祀公業主委未回應

記者於截稿前，多次致電陳氏家祠祭祀公業主委陳英治手機，但對方未接，無法得知其回應。

苗栗縣議員陳光軒、也是陳氏家祠共同持分人，昨一早接獲消息趕赴現場，只見三合院已被怪手夷為平地，僅存破磚爛瓦滿地，痛心不已。

陳光軒說，陳氏家祠現由祭祀公業管理，持分者多達四百多人，是目前頭份地區少數保存完整的三合院，也是客委會「崖線計畫」中一個景點，一直以來很多文史工作者都在關心如何保存，但很遺憾，家族祭祀公業完全不理行政部門多次行文、致電要求會勘。

苗栗縣首屆議長陳愷悌位於後龍鎮的近百年洋房建築故居，被縣府文觀局列入「暫訂古蹟」，原本上個月十五日要現勘，所有權人得知後，也於現勘前兩天拆除。陳光軒說，昨天陳氏家祠被拆，如同慘案重演。

5日發文邀現勘 已具暫定古蹟身分

縣府文觀局表示，陳氏家祠經推算建於一九二一年，為縣內少數保存良好、木雕精美的傳統客庄三合院建築，由地方文史工作者通報具文資保存價值，文觀局已於去年六月，邀請文資審議委員前往現勘，但因管理人不接電話也不出席，使得文資委員等人不得其門而入。

文觀局說，一年來，文觀局持續嘗試聯繫祭祀公業管理人，但都吃閉門羹，遂依文資法啟動文化資產保存程序，於五日發出現場會勘通知書，告知文資委員即將前往現勘。

文觀局指出，陳氏家祠於縣府發文日（六月五日）依法即具「暫定古蹟」身分，暫定古蹟於審議期間內視同古蹟。依據文資法第一○三條規定，若有毀損，可處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以上、二千萬元以下罰金，對所有權人的行徑，深感遺憾。