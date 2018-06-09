〈中部〉大坡國中陳龍拿5A 證明偏校非弱勢

2018-06-09

〔記者許倬勛、謝武雄／桃園報導〕國中會考成績昨出爐，位處偏遠地區的新屋大坡國中，本屆九年級考生僅五十一人，其中陳龍考取5A好成績，也是今年大坡國中榜首，他靦腆地說，雖然學校資源不如都會區多，「但環境並非絕對，只要肯下功夫就能達到目標」。

陳龍說，自知天分不比別人好，因此上課時格外認真聽講，遇到不懂的題目會立刻詢問，每天回家後再把當天的課程整理、複習，直到理解通透為止，考前一個月則採取土法煉鋼的「大量練習」，熟悉各科的應考重點與題型。

大坡國中校長黃博欽說，九年級每個班級只有十七人左右，老師對每位學生的學習狀況都瞭若指掌，因此更能因材施教、調整課程內容，陳龍的好成績證明偏鄉小校非絕對弱勢，鼓勵更多學子留在社區就近升學。

就讀桃園區中興國中的邱妤媗，媽媽是印尼籍、重度身心障礙，家中經濟由父親一肩扛起，是列冊的低收入戶，家境清寒但她並未被困境打倒，努力讀書還擔任班上學藝股長、英文小老師，此次會考成績拿到3A2B++，而同為中興國中的鄭宜庭，家中僅靠媽媽辛苦工作維持家計，她在學校表現優異還擔任班長，此次會考成績為2A3B，兩人都可望進入市立高中就讀。

李芷姍樂觀面對糖尿病考出5A+

中壢區內壢國中李芷姍是第一型糖尿病患者，不僅要定期會診，每天還得在家中打胰島素控制血糖，但她仍樂觀面對，會考成績拿到5A+、可望上武陵高中，希望未來能當外科醫師；同為內壢國中的黃靖茹，來自單親家庭，雖然家境清寒但樂觀進取，在老師鼓勵下投入技藝班，曾獲今年餐飲科技藝競賽第一名，可到育達高中餐飲科就讀。