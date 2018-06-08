〈南部〉潮州Pbike敗部復活 拚年底前設站

2018-06-08

空污基金委員會審議通過

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東潮州鎮公所去年向屏東縣政府申請公共自行車Pbike，一度被空污基金委員會喊卡，縣府環保局六日再次爭取，委員會考量美國共享單車V BIKES已經退出台灣市場，認為政府有設置公共自行車的必要，潮州設Pbike敗部復活，最快在今年底前完成。

潮州鎮公所去年以行政院核定的均衡城鄉發展推動方案，申請公共自行車Pbike，環保局原本敲定先在鎮內六處地點設置租賃站，並訂今年六月完工，但因效益考量暫時喊卡，讓等了一年的潮州鎮民十分錯愕。

考量V BIKES退出台灣市場

環保局空污防制科長陳宏仁表示，當時因為共享單車業者V BIKES計畫在潮州設點，空污基金委員評估Pbike暫時無進駐需要，不過，今年四月V BIKES退出台灣市場，潮州對公共自行車的需要變得迫切，政府必須協助。

提案設六站點 要求審慎評估

環保局本月六日再次協助潮州鎮公所提案，經過十餘位空污委員討論，一致同意在潮州設置Pbike，但考量到後續營運成本與設站經費，提案所建議的潮州高中、火車站、運動公園、民治溪夜市、泗林綠色隧道、圓環等六站，委員認為還需要審慎評估，尤其距市區較遠的據點。

環保局指出，二○一四年底營運的屏東公共自行車Pbike，現有三十二站，使用累計約兩百萬人次，平均每站設置及營運費用為一百三十萬元，一年全部營運費用一千兩百萬元，潮州因為站點距離較遠，維護、調度費用較高，每年約需五百萬元營運費用。

環保局強調，將盡快實地評估，並邀民間社團認養，希望能在今年年底空污季來臨前，完成潮州Pbike的設置。