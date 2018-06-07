〈台北都會〉業務推廣費 韓國瑜買酒數十萬元

2018-06-07

〔記者蕭婷方、沈佩瑤、楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司遭控涉以業務費為民進黨綁樁、買洋酒贈民進黨北市黨部，北市府前日派政風處赴北農查帳。北市議員王世堅昨於議會總質詢時爆，北農前總經理韓國瑜任內購買數十萬元洋酒，才是以業務費買洋酒最多的人。

韓國瑜：經費經過董事會審查

對此，韓國瑜回應，購買洋酒是用在與北農有業務往來蔬果公會、承銷人、農會上，經費也經過董事會審查。韓還說，王世堅是個社會經驗豐富的議員，應該很了解這些屬正常的業務往來。

王世堅昨在質詢時先拿插滿箭的稻草人置於柯旁邊，以「草船借箭」故事譬喻北市近期放任北農爭議延燒，根本把北農吳音寧當作政治提款機、也讓各界攻擊民進黨。

王批，市府前天高調派人去北農查帳，但副市長陳景峻兼任北農董事長，應心知肚明用業務推廣費去買酒的其實是韓國瑜，業務推廣費支出品項還直接寫「購買威士忌」，每瓶酒四千到七千元不等，任內購買了數十萬元之多，業務推廣費也是歷屆總經理用最多的。

柯在一旁表示，北農實在不該搞成這樣，吳音寧到韓國瑜都沒必要損耗。議員江志銘質詢吳音寧是否有買洋酒送民進黨北市黨部一事，柯也說：「目前為止沒有發現。」

此外，韓國瑜稱吳在去年六月廿一日接任，應將二百六十二萬元除以六．三三個月，平均每個月是四十一．三九萬元，高於他的平均四十．五萬元；北農昨晚發聲明強調，韓的算法完全錯誤，二百六十二萬元是去年全年的業務推廣費，前三個月韓仍是總經理，也有使用到，而吳音寧的部分，上任後平均每個月業務推廣費為廿六萬元，低於韓任內平均。