〈北部〉宜蘭私有歷史建築地價稅房屋稅 減徵比例提高

2018-06-06

提高到50% 達文資法規定上限

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府縣務會議昨修正通過宜蘭縣私有歷史建築、聚落、文化景觀地價稅及房屋稅減徵比例，由現行三十％提高至五十％達「文資法」規定上限；不過，宜蘭縣代理縣長陳金德認為，減徵比例仍然不足，私有財產列入文資身分等同於「徵收」，縣府將建議文化部修法改為「免徵」較為合理。

宜蘭縣有文化景觀六處、古蹟三十八座、歷史建築八十一座及兩筆考古遺址；其中有四十七筆私有土地及二十四座私有建物，需課徵地價稅與房屋稅，原先依據「宜蘭縣私有歷史建築地價稅及房屋稅減徵規則」，減徵比例只有三十％，就是說一百元減三十元，還是要繳七十元稅款，縣務會議昨修正通過減徵到五十％。

縣府統計，如果是減徵三十％，這些景觀、古蹟、歷史建築的地價稅，約少收一百一十七萬元、房屋稅少收四萬多元；減徵五十％，地價稅少收約一百九十六萬元，房屋稅少收約六萬元。

文化局原考量財政狀況，建議仍維持減徵三十％，但縣府討論後認為補償性不足，且對縣府財政實質影響不大，決定將減徵比例調高，加強民眾對私有文化資產重視，提升文化資產保存意願，減少反彈。

縣文化局指出，這次修法也配合前年修正公布的「文資法」，新納入「歷史建築」、聚落「建築群」、「史蹟」等項目，並將「宜蘭縣私有歷史建築地價稅及房屋稅減徵規則」，修正名稱為「宜蘭縣私有歷史建築、聚落、文化景觀地價稅及房屋稅減徵規則」。

11月徵收地價稅依新規辦理

縣府指出，新修正規則在縣務會議通過後，一週內可公告生效，今年房屋稅五月已開徵，不會溯及既往，十一月徵收地價稅時，就會依新規辦理。

陳金德促文化部修法改為免稅

不過，陳金德認為，私有財產被指定為歷史建築、古蹟，應該免徵房屋稅與地價稅，被指定為文化資產等同於徵收性質，限制民眾使用權利，補償卻又太少，他呼籲文化部應該修法改為「免徵」才合理。