〈南部〉肯定水情管控得宜 賴揆︰節水勿囤水

2018-06-03

民生、產業用水 可再撐2個月

〔記者吳俊鋒／南化報導〕曾文水庫集水區已連續三百零六天無單日八十毫米以上的較大降雨，嚴重衝擊台南水情，經濟部水利署全力展開各項節水管控，成功讓民生、產業用水還有兩個月的供應存量，撐過今年可能的「空梅」窘境。

行政院長賴清德視察水情時指出，一期稻作今天完成灌溉後，南化與曾文、烏山頭等水庫估計至少還有六千四百萬立方米的蓄水量，他呼籲民眾不要恐慌，平時多節水，但切勿囤水，「大家無謂地貯水，會讓水資源分散，相關單位就難以統合調度」。

水利署長賴建信表示，從去年八月就提前展開抗旱因應，節水管控累積迄今已達五．五億，相當於曾文、烏山頭水庫的合計蓄水量。

推動四大工作 成功調度水資源

水利署推動開源、節流、調度、備援等四大工作以穩定水情，包含利用枯水期的低水位，強化清淤，較過去多出一．六倍的效能。曾文水庫壩高提升三公尺，蓄水量可增五千五百萬立方米，防淤隧道今年也啟動排砂，還有抗旱水井、伏流水，以及人工增雨等。

賴清德除了勘查南化水庫的水情，也一併瞭解當地防淤隧道的興建進度。他指出，貫徹四大工作，也是行政院解決產業發展面臨的五缺問題，盤點水資源時最重要的方向。

未來繼續推動 改善自來水漏水

賴清德細數開源、節流的具體做法，讚揚灌溉管理的成效，未來也會繼續推動自來水的漏水改善，以及用水大戶的回收率達八十％。南化水庫目前透過甲仙攔河堰，從高雄旗山溪越域引水，賴清德提到，這就是調度，再配合開源的推動，明年底台南市單日供水量從原本的九十三萬立方米，提升至一百廿萬立方米；備援工作方面，也正全力執行。

賴清德強調，面對極端氣候，目前在抗旱，也許不久後就要全力防洪，水情的挑戰日益艱辛，期盼大家一起努力，且無論什麼時候，都要珍惜水資源。