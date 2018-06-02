〈北部〉花蓮精品咖啡評鑑賽 醫師戴豐秋奪金

2018-06-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府舉辦第二屆花蓮縣精品咖啡評鑑比賽，委託「台灣咖啡研究室」評審團，針對二十八件生豆樣品現場烘焙、杯測，昨公佈評鑑結果，由瑞穗鄉開業醫師戴豐秋的水洗咖啡豆勇奪金牌。評審團表示，包括金、銀牌咖啡特色都是有豐富的熱帶水果香氣，口感滑順好喝！

花蓮縣府農業處長羅文龍說，花蓮縣咖啡種植面積約一百公頃，最大產區是瑞穗鄉三十公頃，其他包括秀林、壽豐、玉里、富里、卓溪都有農民栽種，希望透過評鑑讓農民精進栽培及烘焙技術，提昇咖啡風味，並與同業多交流，得獎咖啡也將推薦參加今年八月在屏東舉辦的「二○一八臺灣國產精品咖啡豆評鑑」，並期待放眼海外、達到世界水準。

送3件生豆參賽 獲一金二銅

獲得金牌的戴豐秋醫師，是瑞穗鄉富源村唯一的診所，戴醫師在自家秀林鄉文蘭村海拔六百公尺的山上種咖啡，面積約七公頃，戴醫師這次送了三件生豆參賽，一件奪金、二件銅牌「揮出全壘打」，戴醫師昨日因看診並未出席領獎，由鄰居代領。

承辦比賽的瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，第二屆評鑑比賽提前在六月一日舉辦，共有廿位農民送出廿八件樣品豆參賽。主審陳嘉君說，由於去年十一月第一屆花蓮縣精品咖啡評鑑時，所評鑑的豆子是五、六月的生豆，今年第二屆比賽時間放在咖啡產季，展現更多活潑豐富的風味，進步非常明顯。

比賽委託「台灣咖啡研究室」邀集國內八位ＳＣＡＡ美國精品咖啡協會的「咖啡杯測評鑑師」，先進行生豆物理篩檢，接著進行初選、複選及決選共三輪的杯測，初選僅淘汰三件，再從廿五件複選樣品中選出前十二名決選，共評出金牌一名、銀牌二名、銅牌三名二件同分選出四名。

精品咖啡評鑑名次：金牌瑞穗鄉戴豐秋；銀牌二名玉里鎮咖啡農許貴霞、壽豐鄉鹽寮村「山海嵐」咖啡；銅牌四名陳彬彬、林阿妹以及戴豐秋（日曬）、戴豐秋（蜜處理）；優質獎牌四名，瑞穗鄉鑽石迦納納、去年冠軍瑞穗舞鶴公主咖啡、阿金莊園以及好茶咖啡工作室。