〈北部〉延宕27年公道三新闢道路 竹市都計變更案實施

2018-06-01

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市公道三新闢道路懸宕廿七年，市長林智堅表示，公道三都市計畫變更案昨天公告發布實施，後續將向新竹縣政府購地，預計年底前辦理安置基地八米道路等公共設施開闢與道路規劃設計、土地及地上物拆遷補償及安置基地抽籤配地等作業。

市府直線方案 拍板定案

公道三新闢道路案，歷經童勝男，蔡仁堅、林政則及許明財等歷屆市長爭取，本屆市長林智堅三年多前上任，提出市價補償及安置計畫並進行家戶拜訪，更歷經內政部首次都市計畫聽證會，由贊成及反對者和市府三方充分論述與溝通，最後由內政部都委會拍板定案，通過由市府提出的直線規劃方案。

市府都市發展處長吳堂安說，公道三都市計畫變更案歷經新竹市及內政都市計畫委員會審議，內政部並舉辦全國首場聽證會議，由市府說明考量長久安全，開闢公道三路採直線規劃方案的公益性、必要性與急迫性，今年三月廿七日獲內政部都委會支持並審議通過，昨天發布實施。

總長560公尺 連通外環道

新竹市長林智堅說，為建構完整環市快速道路系統，市府推動「一環二線三網」交通建設計畫，希望連通新竹外環道路系統（一環）兩處斷點，其中公道三路由竹光路至景觀大道路段工程是打通一環的重要關鍵。

林智堅說，公道三新闢道路銜接竹光路與景觀大道，總長約五百六十公尺，寬三十公尺，行經路線有近二百名地主及七十六戶住家，市府提出以地易地的安置計畫及市價補償等方案，並自二○一七年起辦理家戶拜訪，終獲九成以上民眾支持。