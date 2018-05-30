〈北部〉《桃園》公設比高 航空城配地難再調

2018-05-30

市長：已是極限 無法再調整

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦在本屆市長選舉時曾喊出，航空城農地配地四十五％、特定農業區五十％，結果配地比出爐，農地僅有四十一％、特農區四十六％；市議員游吾和昨質詢時為民眾請命，希望能提高配地比；鄭文燦對此表示，因為航空城區域內公共設施比例高，普通農地配地四十一％、特農區四十六％，已經是極限了。

鄭文燦說，航空城都市計畫委員會審議將埤塘保留，位於第三跑道的三口埤塘要作水域補償，其他地區埤塘都要保留，以維護原有生態，雖然大部分埤塘都是水利會土地，因水利會將改組為政府機關，其配地將以產專區為主，由政府統一招商，而私人埤塘大都沒有買賣交易紀錄，因此審議委員認為將私人埤塘整體納入區段徵收較為妥當；因此，普通農地配地比四十一％已經是上限，由於航空城內公共設施比例非常高，因此多數居民也贊成該方案。

市府：比縣府時代 比率提高

地政局長陳錫禎表示，縣府時代規劃的配地比為農地四十％、特農區四十五％，市長上任後指示提高配地比，精算後農地四十一％、特農區四十六％已經是最大配地比，此外，配地比和公共設施比例有關，市府接手後增加許多公共設施，讓整體都市計畫更完整，配地雖然減少，但土地價值會增加。

地政局指出，內政部都市計畫委員會已於三月底審議通過航空城都市計畫，將機場園區（蛋黃區）及附近地區（蛋白區）第一期納入徵收，面積為二五九八公頃，預計明年底可通過環評，後年第一季完成區段徵收公告、第三季即可進入實質開發階段。