〈北部〉《桃園》國民運動中心「公益時段」 銀髮、弱勢免費

2018-05-30

試營運湧入 近4.5萬人次

〔記者陳昀／桃園報導〕全市首座的桃園國民運動中心已於廿二日正式營運、開始收費，免費使用的試營運十八天期間共湧入四萬四五六二人次，平均每天有二千五百餘人，但許多人因「戴眼鏡」進泳池被勸導，提醒民眾注意；而開始收費後，每天仍有「公益時段」提供銀髮族與低收入戶市民免費使用，另因健身房、泳池有容留人數限制，官網會即時顯示使用人數，市民可多加利用，避免等候。

正式收費後 日平均千人次

桃園國民運動中心執行長葉益吟表示，試營運期間每天平均約有二千五百人次進場，開始收費後人氣也不差，平日一天約一千人次、假日雙倍。不過，近一個月來出現不少市民因「戴眼鏡」進入泳池而被勸導，葉益吟說，由於眼鏡有破裂風險，一旦掉入泳池可能造成其他泳客危險，因此泳池不開放眼鏡攜入，提醒民眾可直接戴著具度數的泳鏡進入泳池；而健身房方面，有人穿著牛仔褲進入，或未攜帶自己的毛巾，都可能折損器材。

機車濫停人行道 用路人怨

葉益吟也提醒，不少市民直接將機車停放在門口前方的人行道上，如此會造成行人不便，也會被拖吊，建議民眾可將機車停放運動中心地下室的收費停車場，機車按次收費二十元。

市府體育局綜合規劃科長曾淑君指出，桃園國民運動中心試營運期間總入場人次為四萬四五六二人，其中有二萬○七六二人次參與運動，其餘的人皆為純參觀，而最受歡迎的設施當屬游泳池、健身房，每天都有約五百人進場。

曾淑君說，目前每天上午八點至十點，及平日下午二點至四點為「公益時段」，六十五歲以上銀髮族、低收入戶市民可免費使用健身房、泳池，使用者須先向桃運中心提出申請，就能直接以市民卡感應進場。

葉益吟表示，將持續對市民提出的意見滾動檢討、改善，由於試營運期間不少市民詢問重量訓練器材，因此已添購廿組不同種類重訓器材進場，目前也正開發網站新功能，近期就能提供上網預約各類課程時段。