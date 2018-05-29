〈台北都會〉《新北》焚化廠歲修缺口 1天500噸事業廢棄物無處去

2018-05-29

朱立倫促加速歲修 輔導從源頭減量

〔記者何玉華／新北報導〕新北市三座焚化廠輪流歲修，衍生一般事業廢棄物無處可去的窘境，新北市議員李婉鈺昨天率十餘名廢棄物清除處理業者召開記者會，每天約五百噸無處可去，希望市長朱立倫協助處理；朱立倫責成環保局加速焚化廠歲修的速度，避免影響垃圾處理的總量，並積極協調中央與民間業者處理。

新北市議會無黨團結聯盟昨天總質詢，市議員李婉鈺表示，包括新店、樹林、八里共三座焚化廠，每天焚化量約二六○○噸，新北家用垃圾每日約一六○○噸，餐廳、公寓委託清除業者代收的一般事業廢棄垃圾約一二○○噸，每天平均有兩百噸的缺口；加上三座焚化廠輪流停爐歲修，每天缺口擴大至五百噸以上。

新北市廢棄物清除處理商業同業公會理事長曾育淵說，環保局每週通知一次可以進廠的量，在業者已簽好的契約中，部分垃圾量無法進廠，以目前每天提供七百噸進廠，業者還有五百噸必須暫置在自己的空地、停車場，衍生環境衛生問題；或乾脆使用大型垃圾袋轉棄垃圾車當家戶垃圾處理，也會造成清潔隊的負擔。

朱立倫答詢時，要求環保局加速歲修、輔導業者從源頭減量、釐清垃圾是來自本市或外縣市運入，以及協助業者到政府或民間焚化廠處理。環保局發言人孫忠偉也補充，一般事業廢棄物處理是跨區域性的市場機制，並非單一縣市的問題，縣市環保局依法以處理家戶垃圾為優先，目前新北市焚化廠處理量已近飽和，有餘裕的量都優先處理新北的事業廢棄物。