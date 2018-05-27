〈台北都會〉轉轉南港音樂日 柯P大開都更支票

2018-05-27

暢言至少設8個辦公室 進行8區域都更

〔記者楊心慧／台北報導〕北市大同區斯文里三期整宅公辦都更於本月中開工，柯市府順利推動，昨出席「轉轉南港音樂日」活動的台北市長柯文哲大開都更政見支票，表示將複製斯文里三期公辦都更經驗，在南港區至少設立八個都更辦公室，同步進行八塊區域都更，「我支援都更的談判、法律問題，頭期款我來處理。」

以北門為中心的西區門戶計畫告一段落，柯市府近來將重心移往以南港車站為中心的東區門戶計畫，北市都市發展局昨還舉辦東區門戶策展「南港音樂節」，出席的柯文哲拿起麥克風，與歌手繆以欣合唱蔡琴的「恰似你的溫柔」。

柯文哲致詞表示，台北流行音樂中心是東區門戶計畫的一部分，投入六十億元興建，明年就會開幕；柯說，流行音樂曾是台灣在東亞地區最強項目之一，以前鳳飛飛（已故歌手）等都會到東南亞巡迴演唱，如今在歌手周杰倫後的十年內，台灣似乎沒什麼超級巨星，目前市府在思考如何拉動台灣的音樂產業發展。

話鋒一轉，柯文哲說，將複製斯文里三期公辦都更經驗到南港，「斯文里三期最近動工，表面上看起來很風光，實際上花兩年半，一個團隊在那裡跟住戶說明」，至少會在南港區設八個都更辦公室，進駐八個團隊，並承諾都更辦公室相關花費由市府負擔，支援都更的談判法律等問題。