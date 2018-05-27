〈台北都會〉全台接力路跑 國民黨四縣市首長選將合體破局

2018-05-27

〔記者俞肇福、賴筱桐、蕭婷方、江志雄／綜合報導〕由國民黨全國青工總會主辦的「愛台不斷電 青年守護台灣」全台接力路跑昨天登場，原本傳出國民黨北北基宜縣市長參選人將「合體」，反對深澳燃煤電廠；但丁守中、侯友宜與林姿妙三人均缺席，最後連謝立功也臨時決定不去了，讓首次北北基宜市長參選人合體破局。

「愛台不斷電 青年守護台灣」接力路跑，昨天上午從國民黨中央黨部出發。前天晚上，國民黨基隆市長參選人謝立功辦公室新聞稿指出，國民黨北北基宜縣市長參選人，包括侯友宜、丁守中、謝立功、林姿妙在深澳電廠大門口會師，也是四人第一次合體。

路跑隊伍昨天中午抵達基隆海洋廣場，謝立功與國民黨籍基隆市議員一起高喊「我愛基隆我反燃煤」；不過，不但侯、丁、林沒到場，連謝立功也臨時不去深澳電廠了，令反深澳燃煤電廠自救會感到相當失望。

對於四縣市長參選人合體破局，謝立功說，這是青工總會聯繫安排，他也不清楚，但未來北北基宜參選人合體機會還很多。

丁守中說，他昨天已經有拜會行程，在台北已經出席路跑活動，並聲援反核食、反空污；林姿妙透過幕僚表示，她已多次表態反對重啟深澳電廠，昨天行程排滿，無法出席，但派發言人參加。侯友宜表示，行程早排定，無論他是否參加，他反對深澳電廠立場不會改變。