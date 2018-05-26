〈北部〉接保打訴定 檢教抓賄選5口訣

2018-05-26

〔記者林敬倫、游太郎／綜合報導〕年底五合一大選逼近，宜蘭地檢署昨聯合檢警調憲及政風單位，成立「查察賄選及暴力執行小組」，要全力防堵賄選，呼籲民眾謹記「接保打訴定」五大原則，勇於檢舉賄選，最高可獲得五百萬元檢舉獎金，檢舉可撥打0800024099轉4或03-9251835。

宜蘭地檢署表示，二○一四年宜蘭地方選舉，共有五十八件賄選案被起訴，其中僅有十件是民眾檢舉的情資，六件被判決確定有罪，民國二○○三年至二○一三年檢舉賄選獎金，法務部發出約三億元，宜蘭縣只獲得兩千多萬元，比例並不高。

宜蘭檢舉賄選案件相對較少，地檢署主任檢察官薛植和呼籲，民力無窮，如果民眾能主動檢舉，對淨化選風有極大幫助，檢舉時要謹記「接保打訴定」五大原則，先「接」近買票的人，「保」存人、事、時、地、物等證據，再「打」檢舉電話，「訴」是指全案起訴，可領四分之一檢舉獎金，一審判決有罪再領四分之一，「定」罪後則可領全額獎金，最高獎金五百萬元。

花蓮地檢署為了防止黑道、金錢、暴力介入五合一地方公職選舉，昨天也舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，花蓮地檢署檢察長黃和村強調，「查察賄選及暴力執行小組」成立後，花蓮地檢署將以花蓮縣五分局轄區為責任區，指派專責檢察官辦理查察賄選工作，接受檢舉賄選及暴力案件，檢警調將嚴格執法，讓暴力賄選無所遁形，並深入查察賄選，確保每位候選人都可以在沒有暴力、沒有賄選的環境下乾淨選舉。

黃和村籲請各候選人，應恪遵國家法令規定，清白參選，公平競爭，絕不買票，也歡迎民眾踴躍檢舉賄選，一旦查獲賄選，至少有五十萬元檢舉獎金，如因而查獲縣長、議員候選人賄選，獎金更高達五百萬、二百萬元。檢舉方式可就近向各司法警察機關檢舉，或打免付費檢舉專線0800-024099，檢舉信箱：花蓮郵政第7之41號信箱，請民眾勇於檢舉不法，地檢署對檢舉人身分絕對保密。