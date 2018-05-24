〈中部〉1天300車次 接駁砂石貨車偷跑國姓平面道

2018-05-24

疲勞轟炸 鄉長揚言封路抗爭

〔記者佟振國／國姓報導〕南投縣仁愛鄉北港溪上游現由縣府辦理疏浚砂石外運，但國姓鄉民不滿近一個月以來接駁砂石的十輪貨車，在卸完砂石後未走溪床砂石便道，空車直接行駛台廿一線省道等平面道路，影響安全與安寧，縣府工務處表示，已對監造單位未落實監督包商作業先開罰，也嚴禁接駁砂石的貨車再上一般道路。

鄉長丘埔生強調，國姓鄉民也是南投縣民，縣府要公平對待，若再有貨車、砂石車偷跑鄉內平面道路，鄉民唯有封路抗爭。

縣府近幾年辦理仁愛鄉北港溪上游疏浚與砂石外運，但砂石車頻繁行駛台廿一線省道及投一三三縣道，除了仁愛鄉的新生、互助村，更包括國姓鄉北港、長流、石門、大旗、國姓、柑林等村的交通安全與生活品質，經居民陳情，縣府才施設北港溪砂石便道，但每到汛期，北港溪水經常暴漲沖毀便道，影響砂石外運。

去年便道因雨中斷，仁愛鄉公所為趕辦野溪疏浚，砂石車行駛平面道路，引起國姓鄉民強烈不滿，鄉長丘埔生甚至率鄉民封路抗議，經縣長林明溱出面調停，搶修砂石便道後，仁愛鄉的砂石才恢復清運，有鑑於今年汛期將至，為避免便道隨時又因雨中斷，縣府自辦的疏浚工程也加快腳步。

承包廠商為了趕進度，先由機動性較高的廿一噸十輪大貨車，將上游的砂石運到國姓鄉柑林村地磅站集中，再由卅五噸的砂石車外運，而這些大貨車在回程時卻開上一般道路，空車速度快，經過坑洞又會發出隆隆噪音，近一個月來平均一小時約卅六車次，一天八小時近三百車次，疲勞轟炸，再度勾起鄉親怒火。

國姓公所特別透過立委蔡培慧召開砂石車行駛路線協調會，雖然警方的見解是這種廿一噸的十輪貨車可合法行駛一般道路，可以加強取締超速等危險駕駛行為，但鄉長丘埔生與鄉親一致要求疏浚相關車輛不論是貨車還是砂石車，一律要走砂石便道。

縣府開罰30萬 要求封閉通道

縣府工務處長陳錫梧表示，包商自行在仁愛鄉開闢一條讓貨車可以聯絡溪床與平面道路的通道，對於監造單位未落實監督之責，縣府已先開罰十三萬元，同時要求包商立即封閉臨時通道，接駁砂石的貨車一律行駛溪床砂石便道，不得行駛平面道路。