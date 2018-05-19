〈南部〉《行政區調整》市長選將：應與地方充分討論

2018-05-19

〔記者邱灝唐／台南報導〕行政院日前通過「行政區劃法」草案，各縣市長將有權調整行政區，藉此解決鄉鎮區里人口懸殊的現象，並提升行政效率。至於對台南有何影響？各參選人表示，談論此政策還言之過早，但勢必要與地方討論，取得最大公約數。

立委黃偉哲表示，談論此法對於台南的影響還言之過早，畢竟還有可能在立法院做更動，但調整行政區確實對效率及支出有所影響，設立過多的行政區將公務員打散至各地，這樣的人力配置還有討論空間，從行政的角度來看，新北市人口約台南市的兩倍，同樣有山有水，但對方僅有廿九個區，所以對於整編還有討論的空間，但哪些區里該整併，這就得尋求各方共識，從最大公約數來考量。

不過，前立委高思博則說，他不能接受政府以「提高效率」、「降低開銷」等說法推動草案，因為行政區合併後可能裁撤部分公共服務，損及偏鄉的基本人權，儘管可用網路作業解決，但考量到數位落差，這項補救辦法也有漏洞。

前台南大學校長黃秀霜強調，等到法案出爐後才能了解確切情況，但最後還是會回歸人民需求，利用座談會聆聽鄉親的意見；話鋒一轉，黃秀霜提到台南日前進行的里鄰整編，即是市府未妥善溝通也沒考量地方因素，貿然推動才引起基層反彈；前市警局長陳子敬也指出，這種會影響市民的公共政策，最好能提報到議會討論，不能像先前的立委選區重劃一樣，一個東區出現兩個立委選區，難怪會引起地方反彈。