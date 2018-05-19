〈中部〉中央釋利多 彰縣4千工廠可臨時登記

2018-05-19

張景森︰管理輔導法三個月內修完

〔記者張聰秋／鹿港報導〕為消除強制拆除違章工廠引發之民怨，彰化縣政府會同中央一起釋出產業利多，行政院政務委員張景森昨天到彰化與業者座談，當場承諾將加速腳步在三個月內完成「工廠管理輔導法」修法，重新開放受理臨時工廠申請，同時會延長臨登的輔導期，避免農地違章工廠再度面臨拆除。

張景森表示，由國發會結合經濟部、內政部、農委會等單位已成立跨部會小組，並在近期決議針對彰化縣工廠比較密集的地區，可透過新訂都市計畫，讓工廠能合法經營，而都市計畫內的農地也可以透過重劃方式取得住宅與生產用地，規劃經費縣府和經濟部各負擔一半，規劃工作交由縣府負責。

至於密集區域以外的工廠何去何從？張景森指出，非產業密集區的工廠，日後根據國土計畫法重新檢討變更。

縣長魏明谷表示，前述中央的決議，在「工廠管理輔導法」修法完成後就能進行，在完成之前，縣府將對全縣約四○○○多家仍未辦理臨時工廠登記的業者，先行納管輔導。

縣府︰有條件透過回饋機制就地合法化

縣府建設處長劉玉平表示，全縣約一萬八○○○多家中小型工廠，合法工廠有一萬二○○○多家，已辦臨登工廠有一五六一家，未辦臨登工廠有四○○○多家，縣府會在中央完成「工廠管理輔導法」修法之後，配合新訂定的新都市計畫開發，讓於二○一六年五月廿日前就已經存在工廠，能夠有條件透過回饋機制就地合法化。在此之前，縣府鼓勵未申請臨登工廠接受縣府納管輔導。

彰化縣水五金產業發展協會理事長楊永芳肯定政府的善意，不過，希望「說到做到」且在期限內兌現承諾。

國內臨時工廠登記於二○○八年三月十四日開始起跑，到二○一五年六月二日截止，彰化縣共一七○○多家提出申請，陸續審查一五六一家通過，臨登工廠輔導期到二○二○年六月二日屆滿，若是修法通過，延長臨登的輔導期，將可讓農地違章工廠多幾年「喘息」空間。