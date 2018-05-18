〈北部〉三鄉市合併大花蓮市 縣府允專案研議

2018-05-18

花蓮市、吉安鄉、新城鄉總人口逾全縣2/3

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮市、吉安鄉及新城鄉合併成「大花蓮市」案再起！花蓮縣議員黃振富昨天提出建議，縣府承諾將專案研議，屆時大花蓮市人口將逾廿萬人，佔全縣人口三分之二，不但有利招商及都市更新，也將成為東部最大的城市。

黃振富在縣議會定期大會質詢指出，花蓮市人口密度是全國各鄉、鎮、縣轄市第四名，相鄰的吉安鄉人口近十萬人，為全國人口最多的鄉，加上新城鄉二萬多人口，三鄉市人口已逾全縣三分之二，由於花蓮市生活空間過於緊繃，建地少，造成花蓮市房價高，吉安鄉人口數持續增加，是花蓮縣唯一人口正成長的鄉鎮，充滿活力和潛力，新城鄉則是花蓮的門戶，三鄉市合併利多於弊。

打造東部首都 議員盼為未來50年重新定位

他說，花蓮市、吉安鄉及新城鄉地理位置緊密相鄰，事實上就是一個共同生活圈，三者合併，可以創造一個逾廿萬人口的真正「東部首都」，希望縣府研議長期都市發展的新格局，若能合併成「大花蓮市」，將有助於花蓮北區的整體發展。

黃振富表示，目前花蓮市的地理行政範圍，只是八十年前先人的認定範圍，現今花蓮市的人口、車輛、房屋、經濟發展已呈現不同風貌，原來的行政區域已明顯不足，「大花蓮市」需要為未來五十年發展重新定位，以及新腹地的整體規劃。

合併後的「大花蓮市」，不但可整合行政效能，且能解決行政區域交雜紊亂狀況， 重新進行都市規劃，利用廣大腹地建置新公共運輸系統、建置合宜較低價的新住宅群，最重要的是，新的都市生活機能，有利於對外招商。

縣議員笛布斯表示，「大花蓮市」一直是許多民眾的願望，以往曾有花蓮市、吉安鄉及新城鄉，北區三鄉市合併成為大花蓮市的構想，這個方向是對的，也有利整個花蓮市的更新和規劃。

縣府表示，對全案樂觀其成，將組成專案從長規劃，也會聽取三鄉市的意見，做出最好的規劃。