〈台北都會〉不用到現場排隊了！公幼報名 首創網路登記

2018-05-16

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市公立幼兒園供不應求，每逢招生家長往往排隊卡位搶破頭。為減緩大排長龍的狀況，北市教育局今年首創網路登記管道，家長可免跑現場，自十九日起上網就能報名，但最終還是要抽籤決定是否能入園，招生期間也能即時查詢各園登記人數及抽籤結果。

教育局學前教育科長吳文誌表示，為讓家長不用非得要親臨現場報名，今年特別推出「台北市公立幼兒園招生ｅ點通」，待十八日晚間七時公告總缺額，十九日凌晨零時至廿三日晚間十二時，家長便能上網登記。

吳文誌說，除了網路報名外，家長也能現場報名，時間都在上午八時卅分至下午一時，分為兩階段登記，第一階段為廿五日登記，包括二歲專班、五歲及三、四歲不利條件的幼兒優先，當天下午二時就會將屬於第一階段抽籤的網路報名者加入，一起進行抽籤；第二階段為廿七日登記，提供三、四歲幼兒現場報名，同樣當天下午二時也會把網路報名的三、四歲一般幼兒加入，一起抽籤。

不是先搶先贏 還是要抽籤

吳文誌表示，家長毋須擔心網路登記「秒殺」問題，只要在規定時間內報名，先來後到不會影響抽籤結果。吳說，以前紙本登記時代，常發生家長搶登記的狀況，認為「先搶先贏」，但這是迷思，不管是第一還是最後登記，都與抽籤結果無關，因此希望家長多利用網路登記，不用專程跑到現場；不過，享有優先錄取的身分者，如外籍或華裔、原住民、父母或監護人為中度以上身心障礙者等，一律採現場登記。

吳文誌也提到，每個家長只能幫小孩報名一間公立幼兒園，但線上登記有彈性調整空間，若發現某幼兒園比原先報名的更符合需求，可以先放棄原決定，再另外報名。

學前教育科股長吳雅萍也提到，家長線上登記後，可以利用網站上的即時揭示系統，掌握各園、各階段的登記人數等動態，不需像過去紙本登記時代一樣，還要勞動親朋好友駐守幼兒園。「台北市公立幼兒園招生ｅ點通」網站請見kid-online.tp.edu.tw，如有相關問題，可電洽一九九九轉六三八一至六三八三。