〈南部〉澎湖10清朝古砲 今運台南修復

2018-05-13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕軍事地位重要的澎湖，清朝在沿岸設置砲台工程，縣府珍藏鐵製的十三門清朝古砲，列為文化部文化資產局公告古物，因部分在戶外展示，不堪鹽害侵襲鏽蝕嚴重，文化局與國立台南藝術大學合作，展開調查修復作業，其中十門今日將跨海運送台灣。

地形易攻難守的澎湖群島，自古就是戰略要地，並有多次著名古戰役，清末在金龜頭、西臺古堡、東臺古堡等地屯兵，並引進英製及西洋鐵砲，與清朝自製的鐵砲，共構防禦工事，台灣光復後部分成為國軍營區，也有古砲流入民間，文化局陸續接獲單位及個人捐贈，收藏其中十三座古砲。

由於澎湖四面環海，鹽害問題相當嚴重，部分放置在戶外展示的古砲，保存狀況不理想，因此文化局自二○一七年開始委託國立台南藝術大學辦理「澎湖縣一般古物清代古砲維護計畫」。將目前所指定的十三座古砲，進行除鏽、緩蝕、脫鹽及封護等工作，預計二○二○年完成修復作業，屆時將以良好的狀況移到金龜頭文化園區室內展示。

因每尊古砲鏽蝕狀況不一，南藝大將個別進行鏽蝕程度測試，除了三門較大（每門古砲重逾二噸）留在澎湖就地修復外，其餘則連日裝箱，預計今日以船運送抵台灣，由於古物運送必須相當小心，防鏽布、防水布層層包裹十分費時，希望三年後古砲能以完美姿態重返故鄉，成為鎮澎古文物之寶。