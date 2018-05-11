〈中部〉南投警消超勤津貼 明年調至13500元

2018-05-11

〔記者劉濱銓／南投報導〕日前桃園工廠大火引發國人對消防工作的關注，南投縣政府為提高警、消超勤津貼福利，明年度起外勤警、消超勤加班費，每月分別從一萬三千元、一萬二千元，雙雙調升至一萬三千五百元，惟基層對此反應兩極，有人嫌少、有人認為聊勝於無；縣長林明溱說，警消工作危險，盼一視同仁調升至相同水準，不要有差別待遇，未來每年也會視財政狀況研議調整，藉此鼓勵辛苦的警、消同仁。

調升後仍比不上中彰一萬七

目前鄰近的台中、彰化兩地警、消超勤津貼，均為一萬七千元，南投長期居於後段班，若單以消防而言，相較財政狀況類似的雲林、嘉義、屏東、花蓮、台東等縣，多在一萬二至一萬三千元水準，但苗栗、宜蘭縣較高，分別為一萬七千元與一萬四千元，南投明年調升之後，可望不再吊車尾，一舉躍上中段班，以縣內約一千四百名警察、三百四十名消防人員，每年增加預算約二千多萬元。

基層反應加太少 有的認不無小補

惟基層對此反應兩極，有消防員認為「加太少」，相較鄰近縣市一萬七千元的水準，南投調幅應可再高，但因礙於財政關係，也是可以理解，政府願意提高福利，仍應給予肯定。

基層員警則說，超勤加班費僅調高五百元，實在無感，質疑調升幅度為何不與消防同步，再說時值年改之際，近期公務員加薪，是否又會造成社會對立，徒增罵名，希望政府真的要做，幅度能更多一些，不要只是選舉考量。

但也有員警表示，聊勝於無、不無小補。惟無論正反意見，都一致認為危險的警察、消防工作，政府應持續重視，逐年改善福利，不要等到出大事才來關心，平時也別忘了他們都默默堅守崗位，努力守護家園安全。