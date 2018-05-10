〈台北都會〉樹林後村圳文資 未納圳道、沉砂池惹議

2018-05-10

僅紀念碑及水門 列歷史建築

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區有二百七十年歷史的後村圳，新北市文化局三月公告登錄紀念碑及水門為歷史建築，卻忽略主體的水圳與沉砂池，地方文史工作者批評市政府本末倒置，希望能將兩者納入保存。

文化局：原始構造已經損壞

文化局則表示，經過專案小組會勘、文化資產會議審議，評估台灣經濟型態改變、圳道長期淤積，沉砂池的部分經過多次混凝土維修，原始構造已廢置損壞，認定無文化資產價值，因此並未納入歷史建築範圍。

文史工作者鄭至翔表示，後村圳沉砂池對樹林、新莊、板橋民眾有著共同記憶，二○一五年新北市政府發文中，將紀念碑和沉砂池列冊追蹤，沒想到今年召開審議大會，「沉砂池」卻未列入歷史建築。

後村圳在一九五一年時，灌溉面積達二千五百甲遠超過瑠公圳，水源地源於樹林區引進大漢溪灌溉，為了減少溪水中的砂土沉積在渠道，一九五四年新建沉砂池。鄭至翔指出，文資委員也在會議中提出沉砂池具有水利工程的學術價值，但市政府只將由蔣夢麟、嚴家淦等題字的紀念碑列為歷史建築。

鄭至翔指出，這裡私有地徵收是可行的，地主有意願外，也沒有迫遷的問題，過去曾有附近居民願意將住宅讓市府徵收，但市府卻無動於衷。

文史工作者：不能只想開發

目前沉砂池約有四百坪，而紀念碑和水門僅四十五坪，鄭至翔表示，列為歷史建築後還有可能遭到挪移、面積減少，市府不能只想著開發建設，後村圳保留後可以設置文化園區，讓樹林有在地文化並帶動周遭社區品質。

文化局解釋說，討論文化資產仍以本身價值為主，列冊追蹤是將具有文化資產潛力的建物列入觀察名單，但並非被列冊的範圍都能成為文化資產，仍需要經過多次會議討論決定保存。