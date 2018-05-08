〈台北都會〉振興萬華 〈容積率未放寬〉里長批打選舉假球

推大規模都計 卻無太多調整
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市境內有台北、南港、松山及萬華等四座車站，其中台北、南港及松山車站周邊都有容積率五百六十％以上的商業區，唯獨萬華車站周邊只有二二五％容積率的商業區，讓居民長年抱怨難以發展及都更。而台北市都發局上月公展萬華區都市計畫通盤檢討，卻沒有檢討到居民引頸期盼的容積放寬，讓地方里長火大，質疑市府通盤檢討面對居民訴求，就說放寬會有圖利之嫌，卻願意讓市府的萬華雙子星BOT案、莒光公宅增加容積，同樣都是車站，南港車站放寬容積，萬華卻不行，痛批標準不一，號稱要振興萬華根本是打選舉假球。
四大車站 萬華容積率最低
萬華車站周邊只有容積率二二五％的第三種商業區（特），沒有發展強度更高的商業區。然而台北車站南側有容積率八○○％的第四種商業區，北側則有容積率五六○％的第三種商業區；松山車站周邊也有容積率二二五％的第三種住宅區、商三（特），但同時也有容積率五六○％的商三；南港車站周邊同樣也有容積率五六○％的商三、容積率二二五％的商三（特）及二五五％的特定商業區，商業發展強度都遠高於萬華車站。
不滿市府指放寬有圖利之嫌
而北市府上月又宣布要在全市推動「公劃都更區域」及「TOD 40+」（TOD為大眾運輸導向都市發展）等大規模都市計畫，但同時被劃入兩個計畫的萬華車站周邊，卻沒有在都市計畫上有太多調整。
市府萬華雙子星BOT案增加容積
頂碩里長李智聰說，艋舺大道兩側當時被劃為住三及商三特，容積率都只有二二五％，導致當時七、八十年歷史的平房及三、四十年的老公寓都無法更新。雙園里長許惠城批，萬華雙子星BOT案、莒光公宅等市府開發案的容積率都很高，但面對居民長年訴求希望放寬容積就說會圖利，難免義憤填膺。
都發局指出，萬華車站周邊被全劃設為商三（特）全因為不同時空的政策考量；一九九五年時曾檢討全市商業區，當時認定北市不應再劃設高強度商業區，而是用現有商業區做調整，北車、南港及松山車站周邊商業區約是在一九六○年左右劃設，萬華車站則是在一九九七年才公告。
都發局︰先從「公有公用」開發
都發局坦言，要直接幫私有地變更使用強度將會有圖利之嫌。但對於地方質疑政府幫自家開發案調高容積，都發局則說，容積易放難收，因此先從「公有公用」的開發較有公益性；若民間可將增額容積回饋公益性，則可考慮開放「私有公用」；最後才會是全面私有化的「私有私用」。
副市長林欽榮日前受訪也強調，選為TOD 40+的區域都會調整容積，但不認為放寬的容積就該全歸給私地主，而是給政府興建地方所需要的公宅、圖書館等，並說，現在不給萬華車站容積是因為當地動能未到，「但南港車站就會給它。」