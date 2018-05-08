〈北部〉礁溪天主堂列歷史建築 縣府：待補資料再審

2018-05-08

暫定古蹟列冊追蹤 到期未獲展延

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪天主堂等建物，去年十一月被宜蘭縣政府列冊追蹤，給予「暫定古蹟」身分，但時過半年，仍未獲得正式文資身分，「暫定古蹟」期限四月底到期，也未獲得展延，外傳縣府要推翻之前決議。縣府文化局解釋，當初提報內容有瑕疵，審議程序未走完，已請提報人補齊資料，擇期再審。

礁溪天主堂建於一九六三年，後來天主堂神父為照顧小兒麻痺孩童，向外界募得一百廿萬元，一九七一年於一旁興建文聲復健院，作為病童生活、復健及定期複診場所。

文聲復建院一九九五年功成身退，空間長期閒置，天主教台北總教區打算將天主堂、復健院拆除重建，引起院友、文史工作者反彈。

民間認為，天主堂是文化資產，向宜縣文化局提報「歷史建築」審查，由縣府列冊追蹤；去年十一月八日，縣府召開文資審查委員會，卻未公布審查結果。

臉書粉專貼文 譴責縣府黑箱操縱

臉書粉絲專頁「文化資產報報」貼文，當天文資審查委員會已決議，將天主堂等登錄為歷史建築，縣府卻違反法律程序，不做登錄處分及公告，讓天主堂、復建院得不到文化資產保障，外傳縣府將重新召開文資會推翻前議，紛紛譴責縣府黑箱操縱。

「要尊重文資委員專業，縣府無法操縱！」文化局解釋，去年文資會審議時，民間自提的資料例如土地、房屋所有權人有誤，審查時發現已要求提報人補齊、修正後再送審，由於審議過程發現資料有誤，認為應先將資料補正再重行審議，整個審查與公告程序並未完成，才未對外公開審查結果。

長期關注文聲復健院的文史工作者葉永韶說，文化資產屬於價值認定，若僅依資料不符就一切重來，根本是本末倒置，縣府應儘速完成文化資產公告，才能讓歷史建築獲得保障。