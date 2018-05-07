〈台北都會〉斯文里整宅拆遷倒數 同意、反對戶掛布條

2018-05-07

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市大同區斯文里三期整宅公辦都更預計在十八日拆遷，然而還有約二％、三戶民眾不同意都更，分別在自家門前及大樓前掛起寫著「抗議獨裁市府」、「政府詐騙弱勢老百姓」等布條及看板。同意戶也不甘示弱，掛上「九十八％同意公辦都更」、「╳小姐請支持都更吧！」的字條。而都發局也派出都更處長方定安深夜與不同意戶連日溝通，盼十八日可如期拆除。

市府所經營的臉書「斯文里三期公辦都市更新」從二日開始，就貼文提到不同意戶及同意戶之間的狀況，在臉書上貼上住戶標語，並附註「卻也發現大多數同意戶們『無奈、惶恐的心聲』就張貼在旁的佈告欄」、「當極少數的未同意戶在社區裡掛上象徵反對訴求的布條，沉默的多數，感到焦慮不安，深怕期盼近五十年的都更，會因此化成泡沫。」

對於是否官方臉書適合貼出居民對立，文字上是否有既定立場，方定安說，他們絕對沒有要激化居民之間的對立，並說他們在臉書貼的都是希望可以記錄下搬遷的點滴，也會注意文字不要過度有情緒。他也說，這段期間會繼續溝通再溝通。

另外，都更處表示，即日起至十一日開放兩百廿六所有權人至都更處及斯文里民活動中心領取拆遷安置費，一樓店家三年可領卅六萬元，二樓以上住宅可領廿五萬元，每戶每月平均可領得近萬元的拆遷安置費。