〈台北都會〉三總舊址都更 防災公園大縮水

2018-05-07

公園占地縮近3公頃 住宅區變大

〔記者楊心慧、鍾泓良／台北報導〕台北市都市發展局在二○○四年通過「三總舊址水源地區防災型都更計畫」，擬在此做北市南區的大型防災公園。但由於文資保存及居民安置，因此都發局著手研議新方案。而新方案近日出爐，發現公園占地範圍從二○○四年的九．四七公頃，竟然大幅縮水為六．六三公頃，反而是住宅區的範圍變大，也讓原本應負擔都市防災的公園為主的計畫破功！

三軍總醫院舊址二○○四年時規劃要做北市南區的大型防災公園，欲透過都計變更為公園綠地、專案住宅區及道路用地。但因該區土地產權複雜，市府估計徵收補償至少要一百億元以上，又因去年區內的愛德幼兒園、學人新村被指定文資，因此都市計畫難以執行。

都市規劃科︰非最終方案

都市規劃科長葉家源表示，目前方案非最終方案，會這樣規劃的原因是牽扯到私人土地的地主，以及居民安置的問題，若將一部分的公園用地變更成住宅，可以讓住宅範圍較大，對地主的私人權益也較有保障。當地富水里長陳麗真說，這樣的變更計畫是她所提的，表示居民等專案住宅等了廿一年，希望可以把公園變更成住宅區，再進行公辦都更的方式，才能保障居民權益。

柯說要增加公園綠地 又破功

關心嘉禾新村的好勁稻工作室成員郁良溎表示，柯文哲選前曾說要增加公園綠地，但現在卻把公園改為住宅區，根本就違背當初的承諾。銘傳大學都市規劃與防災學系客座教授陳亮全則說，消防局應該說明，若台北市發生大規模災害時，現在六．六三公頃的防災公園是否足以容納。

消防局說，防災公園面積縮小確實有影響到災害收容功能，但災害備援中心、物資轉運及直升機起降等主要防災功能都未受影響，並說可以將收容調派給學校及其他公園。