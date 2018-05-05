〈中部〉大安南庄里、福興里自來水將延管 400戶受益

2018-05-05

預計9月動工 明年2月完工

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌爭取中央補助六千多萬元，辦理大安區南庄里及福興里自來水延管工程，預計九月動工，明年二月完工，將嘉惠四百多戶，兩地自來水普及率也可望從廿％提高至七十四％。

蔡其昌配合「前瞻基礎建設—無自來水地區供水改善計畫」，積極向經濟部水利署及市府爭取大安區自來水延管工程；其中，南庄里獲核定補助兩千四百七十五萬元、福興里核定補助三千六百萬元。蔡其昌昨邀集經濟部水利署副署長鍾朝恭、台灣自來水公司第四區管理處處長蕭淑貞等人到場會勘，並與居民座談。

幹管至家戶 20公尺內全額補助

蔡其昌表示，偏鄉自來水問題絕對要徹底解決，這次預算的爭取，除了幹管補助外，幹管至家戶管路廿公尺內都會全額補助，再次將大安區自來水接管率往上提升。

其中，南庄里共三百五十二戶，目前自來水用戶僅四十四戶，核定受益用戶一百八十二戶，自來水普及率將從十二．五％提高至六十四％；福興里三百九十五戶，目前自來水用戶僅一百零七戶，核定受益用戶兩百廿一戶，自來水普及率也將從卅．五％提高至八十三％。

蔡其昌服務處表示，依據「自來水用戶設備外線補助辦法」，村里供水普及率低於七十％，可全額補助用戶廿公尺內的外線設備費用，超出廿公尺的費用則補助三分之二，用戶外線接水完成後，可備妥接水完成證明及預繳費用收據等，向大安區公所申請補助。